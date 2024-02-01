Смачна паста у поєднанні з ніжним м'ясом та легким соусом – саме те, що потрібно після насиченого дня. Для приготування страви потрібно лише кілька простих кулінарних маніпуляцій, тож про додаткову втому точно не йдеться.

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Рецепт пенне з куркою та шпинатом

Час: 45 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів пасти пенне;

– 300 грамів філе;

– 100 грамів цибулі;

– 180 грамів шпинату;

– 60 мілілітрів олії;

– 80 грамів сиру пармезан;

– 150 мілілітрів вершків;

– 20 грамів часнику;

– спеції: сіль, перець, перець солодкий, каррі, чебрець, прованські трави.

Приготування: