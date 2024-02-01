Смачна паста у поєднанні з ніжним м'ясом та легким соусом – саме те, що потрібно після насиченого дня. Для приготування страви потрібно лише кілька простих кулінарних маніпуляцій, тож про додаткову втому точно не йдеться.
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Рецепт пенне з куркою та шпинатом
Час: 45 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Зваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду, залишіть чверть склянки.
- На сковороді розігрійте 1 чайну ложку олії.
- Обсмажте в ній нашатковану цибулю.
- Коли підрум’яниться, додайте нарізану кубиками курку. Приправте сіллю, перцем, 1 чайною ложкою солодкої паприки, 1 чайною ложкою чебрецю та 1 чайною ложкою порошку каррі.
- В окремій сковороді розігрійте олію, що залишилися, обсмажити подрібнений часник і додайте шпинат.
- У шпинат влийте вершки і додайте прованські трави, сіль і перець. Також додайте воду для варіння пасти.
- Додайте в соус курку з цибулею і відварені макарони.
- Все перемішайте і посипте тертим сиром.