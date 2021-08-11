Такого вы точно еще не пробовали: персиковый гаспачо по рецепту шеф-повара
Источник:Владимир Ярославский
Если вы любите открывать для себя необычные вкусы и блюда – персиковое гаспачо – то, что нужно! Владимир Ярославский подготовил этот рецепт именно для того, чтобы шокировать ваши вкусовые рецепторы и заставить вас немножко поэкспериментировать на кухне!
Попробуйте новые вкусы в авторском блюде известного ресторатора и шеф-повара – Владимира Ярославского. Для приготовления холодного гаспачо с персиками вам нужны сезонные продукты и немного времени.
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К блюду также можно подать мелко нарезанные овощи, креветки или другие ваши любимые морепродукты.
Рецепт персикового гаспачо
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 3
Холодный суп гаспачо с персиками / Фото Владимира Ярославского
– 300 г очищенных томатов;
– 300 г персиков без косточек;
– 50 г воды;
– 15 г сахара;
– 10 г лимонного сока;
– 75 г сладкого красного перца без кожуры;
– 25 г белого хлеба без корочки;
– 12–15 г горчицы;
– 35 г оливкового масла;
– соль по вкусу;
– соус Табаско по вкусу.
Приготовление:
- Осторожно снимите с персиков кожуру.
Продукты для блюда / Фото шеф-повара
Залейте кипятком, подержите так 45 секунд, далее погрузите в холодную воду со льдом или просто под холодную воду и кожура легко удаляется,
– посоветовал Владимир Ярославский.
- В кастрюлю отправьте персики, влейте воду, добавьте сахар и лимонный сок. Доведите ингредиенты до кипения и варите 3–7 минут. Охладите массу.
- Бланшируйте томаты, снимите кожуру. Со сладкого перца тоже снимите кожуру.
Продукты для блюда / Фото шеф-повара
- Соедините все ингредиенты в одной кастрюле и перебейте до однородной текстуры. Попробуйте на соль, по желанию добавьте острый соус Табаско.
Продукты для блюда / Фото шеф-повара
- Отправьте суп в холодильник на 20–30 минут. Перед подачей сбрызните гаспачо оливковым маслом.
Продукты для блюда / Фото шеф-повара
- К такому холодному супу можно дополнительно нарезать перец, персики или подать с гребешками или креветками. Приятного аппетита!