Такого вы точно еще не пробовали: персиковый гаспачо по рецепту шеф-повара

Если вы любите открывать для себя необычные вкусы и блюда – персиковое гаспачо – то, что нужно! Владимир Ярославский подготовил этот рецепт именно для того, чтобы шокировать ваши вкусовые рецепторы и заставить вас немножко поэкспериментировать на кухне!

Попробуйте новые вкусы в авторском блюде известного ресторатора и шеф-повара – Владимира Ярославского. Для приготовления холодного гаспачо с персиками вам нужны сезонные продукты и немного времени.

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К блюду также можно подать мелко нарезанные овощи, креветки или другие ваши любимые морепродукты.

Рецепт персикового гаспачо

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 3



Холодный суп гаспачо с персиками / Фото Владимира Ярославского

– 300 г очищенных томатов;– 300 г персиков без косточек;– 50 г воды;– 15 г сахара;– 10 г лимонного сока;– 75 г сладкого красного перца без кожуры;– 25 г белого хлеба без корочки;– 12–15 г горчицы;– 35 г оливкового масла;– соль по вкусу;– соус Табаско по вкусу.

Приготовление:

Осторожно снимите с персиков кожуру.



Продукты для блюда / Фото шеф-повара

Залейте кипятком, подержите так 45 секунд, далее погрузите в холодную воду со льдом или просто под холодную воду и кожура легко удаляется,

– посоветовал Владимир Ярославский.

В кастрюлю отправьте персики, влейте воду, добавьте сахар и лимонный сок. Доведите ингредиенты до кипения и варите 3–7 минут. Охладите массу. Бланшируйте томаты, снимите кожуру. Со сладкого перца тоже снимите кожуру.



Продукты для блюда / Фото шеф-повара

Соедините все ингредиенты в одной кастрюле и перебейте до однородной текстуры. Попробуйте на соль, по желанию добавьте острый соус Табаско.



Продукты для блюда / Фото шеф-повара

Отправьте суп в холодильник на 20–30 минут. Перед подачей сбрызните гаспачо оливковым маслом.



Продукты для блюда / Фото шеф-повара