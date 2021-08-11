Спробуйте нові смаки в авторській страві відомого ресторатора та шеф-кухаря – Володимира Ярославського. Для приготування холодного гаспачо з персиками вам потрібні сезонні продукти та трішки часу.

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До страви також можна подати дрібно нарізані овочі, креветки чи інші ваші улюблені морепродукти.

Рецепт персикового гаспачо

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 3

гаспачо
Холодний суп гаспачо з персиками / Фото Володимира Ярославського

Приготування:

  1. Обережно зніміть з персиків шкірку.


Продукти для страви / Фото шеф-кухаря

Залийте окропом, потримайте так 45 секунд, далі занурте в холодну воду з льодом, або просто під холодну воду і шкірка легко видаляється, – порадив Володимир Ярославський.

  1. У каструлю відправте персики, вийте воду, додайте цукор і лимонний сік. Доведіть інгредієнти до кипіння та варіть 3 – 7 хвилин. Охолодіть масу.
  1. Бланшуйте томати, зніміть шкірку. З солодкого перцю теж зніміть шкірку.


Продукти для страви / Фото шеф-кухаря

  1. З'єднайте всі інгредієнти в одній каструлі та перебийте до однорідної текстури. Спробуйте на сіль, за бажанням додайте гострий соус Табаско.


Продукти для страви / Фото шеф-кухаря

  1. Відправте суп в холодильник на 20 – 30 хвилин. Перед подачею збризніть гаспачо оливковою олією.


Продукти для страви / Фото шеф-кухаря

  1. До такого холодного супу можна додатково нарізати перець, персики або подати з гребінцями чи креветками. Смачного!