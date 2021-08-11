Попробуйте новые вкусы в авторском блюде известного ресторатора и шеф-повара – Владимира Ярославского. Для приготовления холодного гаспачо с персиками вам нужны сезонные продукты и немного времени.

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К блюду также можно подать мелко нарезанные овощи, креветки или другие ваши любимые морепродукты.

Рецепт персикового гаспачо

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 3

гаспачо
Холодный суп гаспачо с персиками / Фото Владимира Ярославского

Приготовление:

  1. Осторожно снимите с персиков кожуру.


Продукты для блюда / Фото шеф-повара

Залейте кипятком, подержите так 45 секунд, далее погрузите в холодную воду со льдом или просто под холодную воду и кожура легко удаляется,
– посоветовал Владимир Ярославский.

  1. В кастрюлю отправьте персики, влейте воду, добавьте сахар и лимонный сок. Доведите ингредиенты до кипения и варите 3–7 минут. Охладите массу.
  2. Бланшируйте томаты, снимите кожуру. Со сладкого перца тоже снимите кожуру.


Продукты для блюда / Фото шеф-повара

  1. Соедините все ингредиенты в одной кастрюле и перебейте до однородной текстуры. Попробуйте на соль, по желанию добавьте острый соус Табаско.


Продукты для блюда / Фото шеф-повара

  1. Отправьте суп в холодильник на 20–30 минут. Перед подачей сбрызните гаспачо оливковым маслом.


Продукты для блюда / Фото шеф-повара

  1. К такому холодному супу можно дополнительно нарезать перец, персики или подать с гребешками или креветками. Приятного аппетита!