Попробуйте новые вкусы в авторском блюде известного ресторатора и шеф-повара – Владимира Ярославского. Для приготовления холодного гаспачо с персиками вам нужны сезонные продукты и немного времени.

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К блюду также можно подать мелко нарезанные овощи, креветки или другие ваши любимые морепродукты.

Рецепт персикового гаспачо

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 3



Холодный суп гаспачо с персиками / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 300 г очищенных томатов;

– 300 г персиков без косточек;

– 50 г воды;

– 15 г сахара;

– 10 г лимонного сока;

– 75 г сладкого красного перца без кожуры;

– 25 г белого хлеба без корочки;

– 12–15 г горчицы;

– 35 г оливкового масла;

– соль по вкусу;

– соус Табаско по вкусу.

Приготовление:

Осторожно снимите с персиков кожуру.



Продукты для блюда / Фото шеф-повара

Залейте кипятком, подержите так 45 секунд, далее погрузите в холодную воду со льдом или просто под холодную воду и кожура легко удаляется,

– посоветовал Владимир Ярославский.

В кастрюлю отправьте персики, влейте воду, добавьте сахар и лимонный сок. Доведите ингредиенты до кипения и варите 3–7 минут. Охладите массу. Бланшируйте томаты, снимите кожуру. Со сладкого перца тоже снимите кожуру.



Продукты для блюда / Фото шеф-повара

Соедините все ингредиенты в одной кастрюле и перебейте до однородной текстуры. Попробуйте на соль, по желанию добавьте острый соус Табаско.



Продукты для блюда / Фото шеф-повара

Отправьте суп в холодильник на 20–30 минут. Перед подачей сбрызните гаспачо оливковым маслом.



Продукты для блюда / Фото шеф-повара