Попробуйте новые вкусы в авторском блюде известного ресторатора и шеф-повара – Владимира Ярославского. Для приготовления холодного гаспачо с персиками вам нужны сезонные продукты и немного времени.
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К блюду также можно подать мелко нарезанные овощи, креветки или другие ваши любимые морепродукты.
Рецепт персикового гаспачо
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 3
Холодный суп гаспачо с персиками / Фото Владимира Ярославского
Приготовление:
- Осторожно снимите с персиков кожуру.
Продукты для блюда / Фото шеф-повара
Залейте кипятком, подержите так 45 секунд, далее погрузите в холодную воду со льдом или просто под холодную воду и кожура легко удаляется,
– посоветовал Владимир Ярославский.
- В кастрюлю отправьте персики, влейте воду, добавьте сахар и лимонный сок. Доведите ингредиенты до кипения и варите 3–7 минут. Охладите массу.
- Бланшируйте томаты, снимите кожуру. Со сладкого перца тоже снимите кожуру.
Продукты для блюда / Фото шеф-повара
- Соедините все ингредиенты в одной кастрюле и перебейте до однородной текстуры. Попробуйте на соль, по желанию добавьте острый соус Табаско.
Продукты для блюда / Фото шеф-повара
- Отправьте суп в холодильник на 20–30 минут. Перед подачей сбрызните гаспачо оливковым маслом.
Продукты для блюда / Фото шеф-повара
- К такому холодному супу можно дополнительно нарезать перец, персики или подать с гребешками или креветками. Приятного аппетита!