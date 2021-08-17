Чтобы приготовить полезное сладкое дома не обязательно скупать много дорогих и суперфудовских продуктов в магазине, как чиа, кокосовый сахар, муку или ягоды годжи. Мы предлагаем вам приготовить вкусный и диетический творожный тарт с персиками и желе.

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Кстати, персики в этом рецепте можно заменить вашими любимыми ягодами или фруктами, главное – следовать указанным граммам в рецепте.

Персиковый тарт: диетический рецепт

Время: 3 часа

3 часа Порции: 6 – 8



Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers

Ингредиенты:

– 150 г сливок;

– 300 г персиков;

– 100 г сливочного масла;

– 200 г ц/з муки;

– подсластитель на ваш вкус;

– 3 шт. куриных яиц;

– 200 г творога;

– 300 мл воды;

– 20 г желатина.

Приготовление:

Для приготовления теста перетрите муку с холодным сливочным маслом руками. У вас должна получиться крошка. Добавьте щепотку соли, одно куриное яйцо и замесите тесто. Заверните тесто в пласт пищевой пленки и отправьте отдохнуть в холодильник на 60 минут. Для начинки смешайте два куриных яйца, творог и сливки. Взбейте массу блендером.



Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers

Для приготовления желе залейте желатин 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут набухнуть. Половину персиков перебейте в пюре, влейте 200 миллилитров воды и набухший желатин. Перемешайте массу до однородной консистенции. Раскатайте тесто нужной вам формы: круг или квадрат. Сделайте несколько дырочек вилкой, чтобы в процессе выпечки оно не поднялось. Сверху вылейте творожную начинку. Отправьте тарт в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Готовый тарт охладите при комнатной температуре.



Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers

Для декора нарежьте остальные персики тонкими ломтиками и выложите поверх тарта. Залейте все желатином с пюре и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа.



Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers