Чтобы приготовить полезное сладкое дома не обязательно скупать много дорогих и суперфудовских продуктов в магазине, как чиа, кокосовый сахар, муку или ягоды годжи. Мы предлагаем вам приготовить вкусный и диетический творожный тарт с персиками и желе.
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Кстати, персики в этом рецепте можно заменить вашими любимыми ягодами или фруктами, главное – следовать указанным граммам в рецепте.
Персиковый тарт: диетический рецепт
- Время: 3 часа
- Порции: 6 – 8
Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers
Приготовление:
- Для приготовления теста перетрите муку с холодным сливочным маслом руками. У вас должна получиться крошка. Добавьте щепотку соли, одно куриное яйцо и замесите тесто.
- Заверните тесто в пласт пищевой пленки и отправьте отдохнуть в холодильник на 60 минут.
- Для начинки смешайте два куриных яйца, творог и сливки. Взбейте массу блендером.
Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers
- Для приготовления желе залейте желатин 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут набухнуть.
- Половину персиков перебейте в пюре, влейте 200 миллилитров воды и набухший желатин. Перемешайте массу до однородной консистенции.
- Раскатайте тесто нужной вам формы: круг или квадрат. Сделайте несколько дырочек вилкой, чтобы в процессе выпечки оно не поднялось.
- Сверху вылейте творожную начинку.
- Отправьте тарт в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.
- Готовый тарт охладите при комнатной температуре.
Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers
- Для декора нарежьте остальные персики тонкими ломтиками и выложите поверх тарта.
- Залейте все желатином с пюре и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа.
Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers
- Нарежьте готовый персиковый тарт на порционные кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!