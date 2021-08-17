Щоб приготувати корисне солодке вдома не обов'язково скуповувати багато дорогих та суперфудівських продуктів в магазині, як чіа, кокосовий цукор чи борошно, або ягоди годжі. Ми пропонуємо вам приготувати смачний та дієтичний сирний тарт з персиками та желе.

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До речі, персики в цьому рецепті можна також замінити вашими улюбленими ягодами чи фруктами, головне – дотримуйтеся вказаних грамів у рецепті.

Персиковий тарт: дієтичний рецепт

Час: 3 години

3 години Порції: 6 – 8



Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers

Інгредієнти:

– 150 г вершків;

– 300 г персиків;

– 100 г вершкового масла;

– 200 г ц/з борошна;

– підсолоджувач на ваш смак;

– 3 шт. курячих яєць;

– 200 г домашнього сиру;

– 300 мл води;

– 20 г желатину.

Приготування:

Для приготування тіста перетріть борошно з холодним вершковим маслом руками. У вас повинна вийти крихта. Додайте дрібку солі, одне куряче яйце та замісіть тісто.

Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте відпочити в холодильник на 60 хвилин.

Для начинки змішайте два курячих яйця, домашній сир та вершки. Збийте масу блендером.



Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers

Для приготування желе залийте желатин 100 мілілітрами води та залишіть на 15 хвилин набухнути.

Половину персиків перебийте в пюре та влийте 200 мілілітрів води і набухлий желатин. Перемішайте масу до однорідної консистенції.

Розкачайте тісто потрібної вам форми: колом чи квадратом. Зробіть кілька дірочок виделкою, щоб в процесі випікання воно не піднялося.

Зверху вилийте сирну начинку.

Відправте тарт в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів.

Готовий тарт охолодіть при кімнатній температурі.



Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers

Для декору наріжте решту персиків тонкими скибочками та викладіть поверх тарту.

Залийте все желатином з пюре та відправте в холодильник на 1 – 2 години.



Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers