Он не повредит твоей фигуре: диетический персиковый тарт с творогом и желе

17 августа 2021 , 18:16
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Персиковый тарт с нежной творожной начинкой и фруктовым желе станет вашей любимой сладкой вкусностью на праздники или в будни. На приготовление полезного десерта вам нужно немного времени и обычные ингредиенты.

Чтобы приготовить полезное сладкое дома не обязательно скупать много дорогих и суперфудовских продуктов в магазине, как чиа, кокосовый сахар, муку или ягоды годжи. Мы предлагаем вам приготовить вкусный и диетический творожный тарт с персиками и желе.

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Кстати, персики в этом рецепте можно заменить вашими любимыми ягодами или фруктами, главное – следовать указанным граммам в рецепте.

Персиковый тарт: диетический рецепт

  • Время: 3 часа
  • Порции: 6 – 8


Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers

Ингредиенты:
– 150 г сливок;
– 300 г персиков;
– 100 г сливочного масла;
– 200 г ц/з муки;
– подсластитель на ваш вкус;
– 3 шт. куриных яиц;
– 200 г творога;
– 300 мл воды;
– 20 г желатина.

Приготовление:

  1. Для приготовления теста перетрите муку с холодным сливочным маслом руками. У вас должна получиться крошка. Добавьте щепотку соли, одно куриное яйцо и замесите тесто.
  2. Заверните тесто в пласт пищевой пленки и отправьте отдохнуть в холодильник на 60 минут.
  3. Для начинки смешайте два куриных яйца, творог и сливки. Взбейте массу блендером.


Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers

  1. Для приготовления желе залейте желатин 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут набухнуть.
  2. Половину персиков перебейте в пюре, влейте 200 миллилитров воды и набухший желатин. Перемешайте массу до однородной консистенции.
  3. Раскатайте тесто нужной вам формы: круг или квадрат. Сделайте несколько дырочек вилкой, чтобы в процессе выпечки оно не поднялось.
  4. Сверху вылейте творожную начинку.
  5. Отправьте тарт в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.
  6. Готовый тарт охладите при комнатной температуре.


Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers

  1. Для декора нарежьте остальные персики тонкими ломтиками и выложите поверх тарта.
  2. Залейте все желатином с пюре и отправьте в холодильник на 1 – 2 часа.


Персиковый тарт / Фото со страницы Fat Killers

  1. Нарежьте готовый персиковый тарт на порционные кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак