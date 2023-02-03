Пицца из тыквы, брынзы и вяленых томатов – отличная альтернатива традиционному итальянскому блюду. Тыква заменит лепешку, а брынза придаст особый вкус начинке.
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился рецептом пиццы на тыкве и уверен, что такой вариант найдет особое место в вашем рационе.
Рецепт пиццы на тыкве
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Нарезаем ту часть тыквы, которая не пустотела, толщиной по 2 – 3 миллиметра.
- Выкладываем в противень, подсаливаем, добавляем перца и масло.
- Отправляем в разогретую духовку на 180 градусов, 15 минут.
- Выкладываем сыр моцарелла, а на него брынзу. Добавляем вяленых томатов и снова отправляем в духовку на 180 – 200 градусов 5 – 10 минут.
- Украшаем листьями тимьяна, он и для вкуса также в этом блюде. Как вариант можно еще медом сверху полить.
Приятного тебе аппетита!