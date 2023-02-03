Пицца из тыквы, брынзы и вяленых томатов – отличная альтернатива традиционному итальянскому блюду. Тыква заменит лепешку, а брынза придаст особый вкус начинке.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился рецептом пиццы на тыкве и уверен, что такой вариант найдет особое место в вашем рационе.

Рецепт пиццы на тыкве

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– тыква;

– 300 граммов сыра моцарелла;

– 300 граммов сырой брынзы;

– 200 граммов вяленых томатов;

– 10 граммов чабреца;

– 40 граммов масла;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарезаем ту часть тыквы, которая не пустотела, толщиной по 2 – 3 миллиметра.

Выкладываем в противень, подсаливаем, добавляем перца и масло.

Отправляем в разогретую духовку на 180 градусов, 15 минут.

Выкладываем сыр моцарелла, а на него брынзу. Добавляем вяленых томатов и снова отправляем в духовку на 180 – 200 градусов 5 – 10 минут.

Украшаем листьями тимьяна, он и для вкуса также в этом блюде. Как вариант можно еще медом сверху полить.

Приятного тебе аппетита!