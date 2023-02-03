Піца з гарбуза, бринзи та в'ялених томатів – відмінна альтернатива традиційній італійській страві. Гарбуз замінить корж, а бринза додасть особливого смаку начинці.
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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився рецептом піци на гарбузі та впевнений, що такий варіант знайде особливе місце у вашому раціоні.
Рецепт піци на гарбузі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Нарізаємо ту частину гарбуза яка не пустотіла, товщиною по 2 – 3 міліметри.
- Викладаємо в деко, підсолюємо, додаємо перцю та олію.
- Відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів, 15 хвилин.
- Викладаємо сир моцарела, а на нього бринзу. Додаємо в'ялених томатів і знову відправляємо в духовку на 180 – 200 градусів 5 – 10 хвилин.
- Прикрашаємо листям чебрецю, він і для смаку також в цій страві. Як варіант можна ще медом зверху полити.
Смачного!