Піца з гарбуза, бринзи та в'ялених томатів – відмінна альтернатива традиційній італійській страві. Гарбуз замінить корж, а бринза додасть особливого смаку начинці.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився рецептом піци на гарбузі та впевнений, що такий варіант знайде особливе місце у вашому раціоні.

Рецепт піци на гарбузі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Нарізаємо ту частину гарбуза яка не пустотіла, товщиною по 2 – 3 міліметри.
  • Викладаємо в деко, підсолюємо, додаємо перцю та олію.
  • Відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів, 15 хвилин.
  • Викладаємо сир моцарела, а на нього бринзу. Додаємо в'ялених томатів і знову відправляємо в духовку на 180 – 200 градусів 5 – 10 хвилин.
  • Прикрашаємо листям чебрецю, він і для смаку також в цій страві. Як варіант можна ще медом зверху полити.

Смачного!