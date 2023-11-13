Лучший перекус за 5 минут: пицца на сковороде по простому рецепту Эктора Хименеса-Браво
13 ноября 2023, 20:52Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Приготовьте пиццу на основе тортильи по рецепту шеф-повара и судьи телепроекта "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво. Для этого нужно всего 5 минут и простые ингредиенты.
Хотя это и не аутентичная итальянская пицца, для которой понадобится гораздо больше времени, однако вкус будет непревзойденным. Кроме того, рецепт настолько прост, что с ним справится даже ребенок.
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Пицца на сковороде от Эктора Хименеса-Браво – пошаговый рецепт
- Время: 5 минут + 5 минут для подготовки
- Порции: 1
– 40 граммов салями;
– 100 граммов моцареллы;
– 3 слайса бекона;
– 2 столовые ложки томатного соуса;
– 2 тортильи.
Приготовление:
- Кружки салями выложите на сковороду по кругу и поджарьте.
- Посыпьте колбасу натертым сыром. Когда она расплавится, добавьте бекон и томатный соус.
- Накройте начинку тортильей, подождите минутку и вытяните пиццу на тарелку начинкой вверх.
- Накройте второй тортильей и верните пиццу на сковороду. Накройте крышкой или тарелкой и прогрейте все еще минуту.