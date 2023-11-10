Приготовьте румяные пирожки с ливером. Воспользовавшись этим простым и проверенным рецептом, вы получите блюдо с поджаренной корочкой, нежной мякотью и невероятным ароматом.
Хорошая идея для ужина Вкус, который возвращает в детство: готовим топовое блюдо с "Куркою по-домашнему"
Классические жареные пирожки с ливером – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 45 минут
- Порций: 5
Также пирожки с ливером можно запечь / Фото Unsplash
Приготовление:
- В большую миску налейте 250 миллилитров теплой воды и растворите в ней 10 граммов дрожжей, 1 чайную ложку сахара и столько же соли и перемешайте. Постепенно всыпьте в воду 500 граммов муки, 1 столовую ложку масла и замесите тесто, чтобы не осталось комочков. Накройте миску с тестом чистым полотенцем и поставьте подходить в теплое место без сквозняков и колебаний температуры на 50 минут.
- Отварите в подсоленной воде в течение 40 минут 200 граммов печени, 200 граммов сердец и 200 граммов желудков. Отцедите отварные субпродукты от бульона, дайте немного остыть, после чего перекрутите на мясорубке.
- Очистите, нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета 1 – 2 луковицы. Добавьте вместе с чайной ложкой соли в фарш и перемешайте.
- Рабочую поверхность присыпьте мукой. Из теста сформируйте колбаску и разделите ее на 10 равных частей. Каждую часть раскатайте в круг диаметром ориентировочно 12 сантиметров. Толщина теста должна быть примерно 0,5 сантиметра. На каждый кружочек теста выложите по 1,5 столовой ложки начинки. Тщательно залепите края.
- На сковороду налейте 50 миллилитров масла для жарки, разогрейте и выложите пирожки швом вниз. Жарьте на маленьком огне по 4 – 5 минут с обеих сторон до румяной корочки. Также на среднем огне под закрытой крышкой обжарьте пирожки по бокам.
- Доливайте масло при необходимости. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее.