Хоч це й не автентична італійська піца, для якої знадобиться набагато більше часу, проте смак буде неперевершеним. Окрім цього, рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть дитина.

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Піца на сковороді від Ектора Хіменеса-Браво – покроковий рецепт

Час : 5 хвилин + 5 хвилин на підготовку

: 5 хвилин + 5 хвилин на підготовку Порції: 1

Інгредієнти:

– 40 грамів салямі;

– 100 грамів моцарели;

– 3 слайси бекону;

– 2 столові ложки томатного соусу;

– 2 тортильї.

Приготування:

Кружальця салямі викладіть на пательню по колу та підсмажте. Притрусіть ковбасу натертим сиром. Коли він розплавиться, додайте бекон і томатний соус. Накрийте начинку тортильєю, почекайте хвилинку та витягніть піцу на тарілку начинкою догори. Накрийте другою тортильєю та поверніть піцу на пательню. Накрийте кришкою або тарілкою та прогрійте все разом ще хвилину.

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