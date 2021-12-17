К начинке можно добавлять любые ингредиенты: колбаску, отварную курочку или ветчину, помидоры, сладкий перец – все, что есть в холодильнике. Обильно посыпьте тертым сыром блюдо и подавайте к столу.

Читайте также Здоровая альтернатива колбасе: почему курочка су-вид – идеальный продукт для рациона

Рецепт пиццы на сковороде за 5 минут

  • Время: 5 – 15 минут
  • Порции: 2

Скриншот с видео

Приготовление:

  1. Подготовьте сковороду диаметром 28 – 30 сантиметров. Разогрейте ее с небольшим количеством растительного масла.
  1. Нарежьте мелко соломкой лаваш. Выложите на сковороду.
  1. Отдельно взбейте яйца и сметану. Вылейте смесь на лаваш.

Скриншот с видео

  1. Выложите на основание нарезанную колбаску, помидоры и обильно посыпьте все тертым сыром.
  1. Накройте сковороду с пиццей крышкой и готовьте блюдо до готовности (5-7 минут). Сыр должен полностью растопиться, а основа – испечься.

Скриншот с видео

  1. Готовую пиццу переложите на тарелку и нарежьте порционными кусочками.

Скриншот с видео

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления пиццы на сковороде от Лилии Цвит: