До начинки можна додавати будь-які інгредієнти: ковбаску, відварену курочку або шинку, помідори, солодкий перець – все, що є у холодильнику. Рясно посипте страву тертим сиром та подавайте до столу.
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Рецепт піци на сковорідці за 5 хвилин
- Час: 5 – 15 хвилин
- Порції: 2
Скріншот з відео
Приготування:
- Підготуйте сковорідку діаметром 28 – 30 сантиметрів. Розігрійте її з невеликою кількістю олію.
- Наріжте дрібно соломкою лаваш. Викладіть на сковорідку.
- Окремо збийте яйця та сметану. Вилийте суміш на лаваш.
Скріншот з відео
- Викладіть на основу нарізану ковбаску, помідори та рясно посипте все тертим сиром.
- Накрийте сковорідку з піцою кришкою та готуйте страву до готовності (5 – 7 хвилин). Сир повинен повністю розтопитися, а основа – спектися.
Скріншот з відео
- Готову піцу перекладіть на таріль та наріжте порційними шматочками.
Скріншот з відео
Смачного!
Відеорецепт приготування піци на сковорідці від Лілії Цвіт: