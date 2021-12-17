До начинки можна додавати будь-які інгредієнти: ковбаску, відварену курочку або шинку, помідори, солодкий перець – все, що є у холодильнику. Рясно посипте страву тертим сиром та подавайте до столу.

Читайте також Здорова альтернатива ковбасі: чому курочка су-від – ідеальний продукт для повноцінного раціону

Рецепт піци на сковорідці за 5 хвилин

  • Час: 5 – 15 хвилин
  • Порції: 2


Скріншот з відео

Приготування:

  1. Підготуйте сковорідку діаметром 28 – 30 сантиметрів. Розігрійте її з невеликою кількістю олію.
  1. Наріжте дрібно соломкою лаваш. Викладіть на сковорідку.
  1. Окремо збийте яйця та сметану. Вилийте суміш на лаваш.


Скріншот з відео

  1. Викладіть на основу нарізану ковбаску, помідори та рясно посипте все тертим сиром.
  1. Накрийте сковорідку з піцою кришкою та готуйте страву до готовності (5 – 7 хвилин). Сир повинен повністю розтопитися, а основа – спектися.


Скріншот з відео

  1. Готову піцу перекладіть на таріль та наріжте порційними шматочками.


Скріншот з відео

Смачного!

Відеорецепт приготування піци на сковорідці від Лілії Цвіт: