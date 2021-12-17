Пицца на сковороде за 5 минут: вкусно, пальчики оближешь
17 декабря 2021 , 15:55Читати новину українською
Источник:ютуб Лилии Цвит
Ну кто же не любит пиццу? А если она еще и домашняя – вкуснятина! Мы приготовили для вас рецепт быстрой пиццы на сковороде, которая понравится всей семье.
К начинке можно добавлять любые ингредиенты: колбаску, отварную курочку или ветчину, помидоры, сладкий перец – все, что есть в холодильнике. Обильно посыпьте тертым сыром блюдо и подавайте к столу.
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Рецепт пиццы на сковороде за 5 минут
- Время: 5 – 15 минут
- Порции: 2
Скриншот с видеоИнгредиенты:
– 1 лаваш;
– 5 сырых яиц;
– 100 граммов сметаны;
– соль;
– колбаса (отварная курица или ветчина);
– помидор;
– твердый сыр.
Приготовление:
- Подготовьте сковороду диаметром 28 – 30 сантиметров. Разогрейте ее с небольшим количеством растительного масла.
- Нарежьте мелко соломкой лаваш. Выложите на сковороду.
- Отдельно взбейте яйца и сметану. Вылейте смесь на лаваш.
Скриншот с видео
- Выложите на основание нарезанную колбаску, помидоры и обильно посыпьте все тертым сыром.
- Накройте сковороду с пиццей крышкой и готовьте блюдо до готовности (5-7 минут). Сыр должен полностью растопиться, а основа – испечься.
Скриншот с видео
- Готовую пиццу переложите на тарелку и нарежьте порционными кусочками.
Скриншот с видео
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления пиццы на сковороде от Лилии Цвит: