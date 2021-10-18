Пикантная оригинальность: готовим особенную капусту "Лепесток"
18 октября 2021 , 21:31Читати новину українською
Источник:ВВС
Рецептов маринованной капусты множество, и каждый может найти свой любимый и особый вкус. Но некоторые рецепты удивляют своей оригинальностью.
Если немного постараться, то листья капусты можно сделать похожими на лепестки роз, а ее вкус – неповторимым и невероятным. Для этого нужны обычные ингредиенты и несколько кулинарных хитростей.
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Это блюдо – отличный вариант как для праздничного стола, так и для уютной домашней ужина.
Рецепт капусты "Лепесток"
Время: 1 час
Порций: 4
Простой деликатес / Фото Pinterest
Ингредиенты
- капуста – 1,5 килограмма;
- свекла – 1 штука;
- морковь – 2 штука;
- чеснок – 6 зубцов.
Маринад
- вода – 1,5 литра;
- уксус 9% – 150 миллилитров;
- сахар – 150 грамм;
- соль – 2 столовые ложки;
- лавровый лист – 3 – 4 штуки;
- перец черный горошком – 6 штук.
Приготовление
- Вырезаем из капусты кочерыжку и разрезаем ее на 4 части. Нарезаем капусту треугольниками и квадратами.
- Чистим и нарезаем на брусочки морковь и свеклу. Также на тоненькие пластины режем чеснок. Выкладываем овощи в трехлитровую банку.
- Готовим маринад. Все ингредиенты, кроме уксуса, добавляем в воду, доводим до кипения и отставляем. Добавляем уксус и перемешиваем.
- Когда маринад остынет, заливаем им банку с овощами. Сверху добавляем 2 столовые ложки масла.
- Закрываем банку крышкой и оставляем на 3 – 5 дней в темном месте при комнатной температуре. После этого капусту лучше хранить в холодильнике.
Приятного аппетита!