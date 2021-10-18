Якщо трішки постаратися, то листя капусти можна зробити схожими на пелюстки троянд, а її смак – неповторним та неймовірним. Для цього потрібні звичайні інгредієнти та кілька кулінарних хитрощів.

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Ця страва – чудовий варіант як для святкового столу, так і для затишної домашньої вечері.

Рецепт капусти "Пелюстка"

Час: 1 година

Порцій: 4

Простий делікатес / Фото Pinterest

Інгредієнти

  • капуста – 1,5 кілограма;
  • буряк – 1 штука;
  • морква – 2 штука;
  • часник – 6 зубців.

Маринад

  • вода – 1,5 літра;
  • оцет 9% – 150 мілілітрів;
  • цукор – 150 грам;
  • сіль – 2 столові ложки;
  • лавровий лист – 3 – 4 штуки;
  • перець чорний горошком – 6 штук.

Приготування

  1. Вирізаємо з капусти качан і розрізаємо її на 4 частини. Нарізаємо капусту трикутниками та квадратами.
  2. Чистимо та нарізаємо на брусочки моркву та буряк. Також на тоненькі пластини ріжемо часник. Викладаємо овочі у трилітрову банку.
  3. Готуємо маринад. Усі інгредієнти, окрім оцту, додаємо у воду, доводимо до кипіння та відставляємо. Додаємо оцет та перемішуємо.
  4. Коли маринад вистигне, заливаємо ним банку з овочами. Зверху додаємо 2 столові ложки олії.
  5. Закриваємо банку кришкою та залишаємо на 3 – 5 днів у темному місці при кімнатній температурі. Після цього капусту краще зберігати у холодильнику.

Смачного!