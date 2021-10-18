Якщо трішки постаратися, то листя капусти можна зробити схожими на пелюстки троянд, а її смак – неповторним та неймовірним. Для цього потрібні звичайні інгредієнти та кілька кулінарних хитрощів.
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Ця страва – чудовий варіант як для святкового столу, так і для затишної домашньої вечері.
Рецепт капусти "Пелюстка"
Час: 1 година
Порцій: 4
Простий делікатес / Фото Pinterest
Інгредієнти
- капуста – 1,5 кілограма;
- буряк – 1 штука;
- морква – 2 штука;
- часник – 6 зубців.
Маринад
- вода – 1,5 літра;
- оцет 9% – 150 мілілітрів;
- цукор – 150 грам;
- сіль – 2 столові ложки;
- лавровий лист – 3 – 4 штуки;
- перець чорний горошком – 6 штук.
Приготування
- Вирізаємо з капусти качан і розрізаємо її на 4 частини. Нарізаємо капусту трикутниками та квадратами.
- Чистимо та нарізаємо на брусочки моркву та буряк. Також на тоненькі пластини ріжемо часник. Викладаємо овочі у трилітрову банку.
- Готуємо маринад. Усі інгредієнти, окрім оцту, додаємо у воду, доводимо до кипіння та відставляємо. Додаємо оцет та перемішуємо.
- Коли маринад вистигне, заливаємо ним банку з овочами. Зверху додаємо 2 столові ложки олії.
- Закриваємо банку кришкою та залишаємо на 3 – 5 днів у темному місці при кімнатній температурі. Після цього капусту краще зберігати у холодильнику.
Смачного!