Если немного постараться, то листья капусты можно сделать похожими на лепестки роз, а ее вкус – неповторимым и невероятным. Для этого нужны обычные ингредиенты и несколько кулинарных хитростей.

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Это блюдо – отличный вариант как для праздничного стола, так и для уютной домашней ужина.

Рецепт капусты "Лепесток"

Время: 1 час

Порций: 4

Простой деликатес / Фото Pinterest

Ингредиенты

капуста – 1,5 килограмма ;

свекла – 1 штука ;

морковь – 2 штука ;

чеснок – 6 зубцов.

Маринад

вода – 1,5 литра ;

уксус 9% – 150 миллилитров;

сахар – 150 грамм;

соль – 2 столовые ложки;

лавровый лист – 3 – 4 штуки;

перец черный горошком – 6 штук.

Приготовление

Вырезаем из капусты кочерыжку и разрезаем ее на 4 части. Нарезаем капусту треугольниками и квадратами. Чистим и нарезаем на брусочки морковь и свеклу. Также на тоненькие пластины режем чеснок. Выкладываем овощи в трехлитровую банку. Готовим маринад. Все ингредиенты, кроме уксуса, добавляем в воду, доводим до кипения и отставляем. Добавляем уксус и перемешиваем. Когда маринад остынет, заливаем им банку с овощами. Сверху добавляем 2 столовые ложки масла. Закрываем банку крышкой и оставляем на 3 – 5 дней в темном месте при комнатной температуре. После этого капусту лучше хранить в холодильнике.

Приятного аппетита!