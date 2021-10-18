Если немного постараться, то листья капусты можно сделать похожими на лепестки роз, а ее вкус – неповторимым и невероятным. Для этого нужны обычные ингредиенты и несколько кулинарных хитростей.

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Это блюдо – отличный вариант как для праздничного стола, так и для уютной домашней ужина.

Рецепт капусты "Лепесток"

Время: 1 час

Порций: 4

Простой деликатес / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • капуста – 1,5 килограмма;
  • свекла – 1 штука;
  • морковь – 2 штука;
  • чеснок – 6 зубцов.

Маринад

  • вода – 1,5 литра;
  • уксус 9% – 150 миллилитров;
  • сахар – 150 грамм;
  • соль – 2 столовые ложки;
  • лавровый лист – 3 – 4 штуки;
  • перец черный горошком – 6 штук.

Приготовление

  1. Вырезаем из капусты кочерыжку и разрезаем ее на 4 части. Нарезаем капусту треугольниками и квадратами.
  2. Чистим и нарезаем на брусочки морковь и свеклу. Также на тоненькие пластины режем чеснок. Выкладываем овощи в трехлитровую банку.
  3. Готовим маринад. Все ингредиенты, кроме уксуса, добавляем в воду, доводим до кипения и отставляем. Добавляем уксус и перемешиваем.
  4. Когда маринад остынет, заливаем им банку с овощами. Сверху добавляем 2 столовые ложки масла.
  5. Закрываем банку крышкой и оставляем на 3 – 5 дней в темном месте при комнатной температуре. После этого капусту лучше хранить в холодильнике.

Приятного аппетита!