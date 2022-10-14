Пикантная пятница: готовим крылышки в соусе из аджики

14 октября 2022 , 16:46
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Przyslij Przepis

Куриные крылышки – это отличная опция для пятничного вечера, когда можно собрать друзей, посмотреть сериал или другим способом отдохнуть от тяжелой недели. Особенно это блюдо понравится остреньким.

Похрустеть сочными крылышками – прекрасное завершение тяжелых рабочих будней. Это блюдо прекрасно подходит как для большой дружеской компании, так и тихого отдыха в кругу самых близких. Единственный совет – крылышек нужно брать побольше, ведь остановиться в их потреблении крайне тяжело.

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Куриные крылышки в соусе из аджики

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4

Пикантные крылышки / Фото Unpslash

Ингредиенты:

  • 10 куриных крылышек;
  • столовая ложка микса из майорана, орегано, чабреца, имбиря, тмина;
  • 6 столовых ложек аджики;
  • 3 столовые ложки майонеза;
  • столовая ложка меда;
  • столовая ложка горчицы;
  • 4 столовые ложки паприки;
  • соль и приправы для картофеля по вкусу.

Приготовление:

  1. Крыльца чистим, моем, обсушиваем и солим.
  2. В отдельном блюдечке смешиваем аджику, майонез, мед, горчицу, паприку и специи.
  3. Тщательно перемешиваем крыльца с маринадом и оставляем на несколько часов в холодильнике.
  4. Картофель чистим, нарезаем кубиками и немного отвариваем в подсоленной воде.
  5. Выкладываем крылья на противень и выпекаем в течение 50 минут при 180 градусах. Когда пройдет 30 минут – добавляем на противень картошку, сверху поливаем сливочным маслом.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська