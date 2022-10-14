Пикантная пятница: готовим крылышки в соусе из аджики
14 октября 2022 , 16:46Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Куриные крылышки – это отличная опция для пятничного вечера, когда можно собрать друзей, посмотреть сериал или другим способом отдохнуть от тяжелой недели. Особенно это блюдо понравится остреньким.
Похрустеть сочными крылышками – прекрасное завершение тяжелых рабочих будней. Это блюдо прекрасно подходит как для большой дружеской компании, так и тихого отдыха в кругу самых близких. Единственный совет – крылышек нужно брать побольше, ведь остановиться в их потреблении крайне тяжело.
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Куриные крылышки в соусе из аджики
Время: 1 час 20 минут
Порций: 4
Пикантные крылышки / Фото Unpslash
Ингредиенты:
- 10 куриных крылышек;
- столовая ложка микса из майорана, орегано, чабреца, имбиря, тмина;
- 6 столовых ложек аджики;
- 3 столовые ложки майонеза;
- столовая ложка меда;
- столовая ложка горчицы;
- 4 столовые ложки паприки;
- соль и приправы для картофеля по вкусу.
Приготовление:
- Крыльца чистим, моем, обсушиваем и солим.
- В отдельном блюдечке смешиваем аджику, майонез, мед, горчицу, паприку и специи.
- Тщательно перемешиваем крыльца с маринадом и оставляем на несколько часов в холодильнике.
- Картофель чистим, нарезаем кубиками и немного отвариваем в подсоленной воде.
- Выкладываем крылья на противень и выпекаем в течение 50 минут при 180 градусах. Когда пройдет 30 минут – добавляем на противень картошку, сверху поливаем сливочным маслом.
Приятного аппетита!