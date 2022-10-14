Похрумтіти соковитими крильцями – чудове завершення важких робочих буднів. Ця страва прекрасно пасуватиме як для великої дружньої компанії, так і тихого відпочинку у колі найближчих. Єдина порада – крилець потрібно брати побільше, адже зупинитися у їх споживанні вкрай важко.
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Курячі крильця у соусі з аджики
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 4
Пікантні крильця / Фото Unpslash
Інгредієнти:
- 10 курячих крилець;
- столова ложка міксу з майорану, орегано, чебрецю, імбиру, кмину;
- 6 столових ложок аджики;
- 3 столові ложки майонезу;
- столова ложка меду;
- столова ложка гірчиці;
- 4 столові ложки паприки;
- сіль та приправи для картоплі до смаку.
Приготування:
- Крильця чистимо, миємо, обсушуємо та солимо.
- В окремому блюдечку змішуємо аджику, майонез, мед, гірчицю, паприку та спеції.
- Ретельно перемішуємо крила з маринадом та залишаємо на кілька годин у холодильнику.
- Картоплю чистимо, нарізаємо кубиками та трішки відварюємо у підсоленій воді.
- Викладаємо крила на деко та випікаємо впродовж 50 хвилин при 180 градусах. Коли мине 30 хвилин – додаємо на деко картоплю, зверху поливаємо вершковим маслом.
Смачного!