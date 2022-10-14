Похрумтіти соковитими крильцями – чудове завершення важких робочих буднів. Ця страва прекрасно пасуватиме як для великої дружньої компанії, так і тихого відпочинку у колі найближчих. Єдина порада – крилець потрібно брати побільше, адже зупинитися у їх споживанні вкрай важко.

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Курячі крильця у соусі з аджики

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 4

Пікантні крильця / Фото Unpslash

Інгредієнти:

10 курячих крилець;

столова ложка міксу з майорану, орегано, чебрецю, імбиру, кмину;

6 столових ложок аджики;

3 столові ложки майонезу;

столова ложка меду;

столова ложка гірчиці;

4 столові ложки паприки;

сіль та приправи для картоплі до смаку.

Приготування:

Крильця чистимо, миємо, обсушуємо та солимо. В окремому блюдечку змішуємо аджику, майонез, мед, гірчицю, паприку та спеції. Ретельно перемішуємо крила з маринадом та залишаємо на кілька годин у холодильнику. Картоплю чистимо, нарізаємо кубиками та трішки відварюємо у підсоленій воді. Викладаємо крила на деко та випікаємо впродовж 50 хвилин при 180 градусах. Коли мине 30 хвилин – додаємо на деко картоплю, зверху поливаємо вершковим маслом.

Смачного!