Чимичури – популярный латиноамериканский соус к жареному мясу: курятине, говядине или баранине.

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Используйте соус чимичури для поливки мяса (курицы или стейков) во время приготовления на гриле или барбекю. В Аргентине его не используют как маринад, а поливают уже готовое мясо.

Рецепт мясного соуса чимичури

Время: 10 минут

10 минут Порции: 8



Фото Cafe delites

Ингредиенты:

– 100 – 150 миллилитров оливкового масла;

– 2 столовые ложки красного винного уксуса;

– ½ Стакана мелко нарезанной петрушки;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 2 маленьких красных перца чили;

– ¾ Чайной ложки сушеного орегано;

– 1 чайная ложка грубой соли;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно измельчите чеснок или выдавите его через пресс. Из красного перца чили выньте семена и измельчите их ножом произвольными кусочками. Смешайте все ингредиенты вместе в миске.



Фото Cafe delites

Перед использованием дайте ему постоять 5 – 10 минут, чтобы все ароматы соединились.

Приятного аппетита!