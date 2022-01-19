Чимічурі – популярний латиноамериканський соус до смаженого м'яса: курятини, яловичини чи баранини.
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Використовуйте соус чимічурі для поливання м’яса (курки або стейків) під час приготування на грилі або барбекю. В Аргентині його не використовують як маринад, а поливають вже готове м'ясо.
Рецепт м'ясного соусу чимічурі
- Час: 10 хвилин
- Порції: 8
Фото Cafe delites
Приготування:
- Ретельно подрібніть часник, або вичавіть його через прес.
- З червоного перцю чилі вийміть насіння та подрібніть його ножем довільними шматочками.
- Змішайте всі інгредієнти разом в мисці.
Фото Cafe delites
- Перед використанням дайте йому постояти 5 – 10 хвилин, щоб всі аромати з'єдналися.
Смачного!