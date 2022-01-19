Чимічурі – популярний латиноамериканський соус до смаженого м'яса: курятини, яловичини чи баранини.

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Використовуйте соус чимічурі для поливання м’яса (курки або стейків) під час приготування на грилі або барбекю. В Аргентині його не використовують як маринад, а поливають вже готове м'ясо.

Рецепт м'ясного соусу чимічурі

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 8



Фото Cafe delites

Інгредієнти:

– 100 – 150 мілілітрів оливкової олії;

– 2 столові ложки червоного винного оцту;

– ½ склянки дрібно нарізаної петрушки;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 2 маленьких червоних перці чилі;

– ¾ чайної ложки сушеного орегано;

– 1 чайна ложка грубої солі;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно подрібніть часник, або вичавіть його через прес.

З червоного перцю чилі вийміть насіння та подрібніть його ножем довільними шматочками.

Змішайте всі інгредієнти разом в мисці.



Фото Cafe delites

Перед використанням дайте йому постояти 5 – 10 хвилин, щоб всі аромати з'єдналися.

Смачного!