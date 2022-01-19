Чимічурі – популярний латиноамериканський соус до смаженого м'яса: курятини, яловичини чи баранини.

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Використовуйте соус чимічурі для поливання м’яса (курки або стейків) під час приготування на грилі або барбекю. В Аргентині його не використовують як маринад, а поливають вже готове м'ясо.

Рецепт м'ясного соусу чимічурі

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 8


Фото Cafe delites

Приготування:

  1. Ретельно подрібніть часник, або вичавіть його через прес.
  1. З червоного перцю чилі вийміть насіння та подрібніть його ножем довільними шматочками.
  1. Змішайте всі інгредієнти разом в мисці.


Фото Cafe delites

  1. Перед використанням дайте йому постояти 5 – 10 хвилин, щоб всі аромати з'єдналися.

Смачного!