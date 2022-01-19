Пикантный соус чимичури: отличное дополнение к жареному мясу

19 января 2022 , 22:42
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Источник:

Сafe delites

Чтобы добавить привычному блюду из мяса латиноамериканской перчинки, подайте его с соусом чимичури. Он очень легкий в приготовлении и ароматный.

Чимичури – популярный латиноамериканский соус к жареному мясу: курятине, говядине или баранине.

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Используйте соус чимичури для поливки мяса (курицы или стейков) во время приготовления на гриле или барбекю. В Аргентине его не используют как маринад, а поливают уже готовое мясо.

Рецепт мясного соуса чимичури

  • Время: 10 минут
  • Порции: 8


Фото Cafe delites

Ингредиенты:
– 100 – 150 миллилитров оливкового масла;
– 2 столовые ложки красного винного уксуса;
– ½ Стакана мелко нарезанной петрушки;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 2 маленьких красных перца чили;
– ¾ Чайной ложки сушеного орегано;
– 1 чайная ложка грубой соли;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Тщательно измельчите чеснок или выдавите его через пресс.
  2. Из красного перца чили выньте семена и измельчите их ножом произвольными кусочками.
  3. Смешайте все ингредиенты вместе в миске.


Фото Cafe delites

  1. Перед использованием дайте ему постоять 5 – 10 минут, чтобы все ароматы соединились.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак