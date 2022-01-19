Пикантный соус чимичури: отличное дополнение к жареному мясу
19 января 2022 , 22:42Читати новину українською
Источник:Сafe delites
Чтобы добавить привычному блюду из мяса латиноамериканской перчинки, подайте его с соусом чимичури. Он очень легкий в приготовлении и ароматный.
Чимичури – популярный латиноамериканский соус к жареному мясу: курятине, говядине или баранине.
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Используйте соус чимичури для поливки мяса (курицы или стейков) во время приготовления на гриле или барбекю. В Аргентине его не используют как маринад, а поливают уже готовое мясо.
Рецепт мясного соуса чимичури
- Время: 10 минут
- Порции: 8
Фото Cafe delites
– 100 – 150 миллилитров оливкового масла;
– 2 столовые ложки красного винного уксуса;
– ½ Стакана мелко нарезанной петрушки;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– 2 маленьких красных перца чили;
– ¾ Чайной ложки сушеного орегано;
– 1 чайная ложка грубой соли;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Тщательно измельчите чеснок или выдавите его через пресс.
- Из красного перца чили выньте семена и измельчите их ножом произвольными кусочками.
- Смешайте все ингредиенты вместе в миске.
Фото Cafe delites
- Перед использованием дайте ему постоять 5 – 10 минут, чтобы все ароматы соединились.
Приятного аппетита!