Пирог "Бедный студент": настоящая вкусняшка из простейших ингредиентов

Чтобы приготовить вкусную выпечку, не обязательно иметь множество ингредиентов. Попробуйте пирог "Бедный студент" – нужные продукты точно найдутся у вас дома.

Для приготовления хватит всего одного стакана молока и одного яйца. Кроме того, тесто для "Бедного студента" делается около 10 минут.

Идея для ужина Идеальное сочетание томатов и нежной курятины: как приготовить особый суп с митболами

Пирог "Бедный студент": пошаговый рецепт

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

– 250 граммов пшеничной муки;– 150 граммов сахара;– 1 чайная ложка соды;– 1 стакан молока;– 1 яйцо;– 1 столовая ложка масла;– 3 столовые ложки меда или варенья.



Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой или какао / Фото Unsplash

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте глубокую форму для выпечки. Смажьте ее сливочным или растительным маслом. Присыпьте сухарями или мукой Насыпьте в миску муку, соду и сахар и перемешайте венчиком до однородности. Влейте в смесь масло, молоко, разбейте яйцо и добавьте мед или варенье. Смешайте венчиком или лопаткой. Также в пирог можно добавить молотые орехи или нарезанные сухофрукты по вкусу. Перелейте тесто в форму. Немного стряхните ее руками, чтобы тесто равномерно распределилось и отправьте выпекаться на 40 – 45 минут. Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой – если палочка получилась сухой, то пирог готов. Немного остудите десерт в форме и переложите на поднос.