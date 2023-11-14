Пирог Бедный студент: настоящая вкусняшка из простейших ингредиентов

Для приготовления хватит всего одного стакана молока и одного яйца. Кроме того, тесто для "Бедного студента" делается около 10 минут.
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Пирог "Бедный студент": пошаговый рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 6
Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой или какао / Фото Unsplash
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте глубокую форму для выпечки. Смажьте ее сливочным или растительным маслом. Присыпьте сухарями или мукой
- Насыпьте в миску муку, соду и сахар и перемешайте венчиком до однородности.
- Влейте в смесь масло, молоко, разбейте яйцо и добавьте мед или варенье. Смешайте венчиком или лопаткой. Также в пирог можно добавить молотые орехи или нарезанные сухофрукты по вкусу.
- Перелейте тесто в форму. Немного стряхните ее руками, чтобы тесто равномерно распределилось и отправьте выпекаться на 40 – 45 минут.
- Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой – если палочка получилась сухой, то пирог готов. Немного остудите десерт в форме и переложите на поднос.