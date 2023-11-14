Для приготовления хватит всего одного стакана молока и одного яйца. Кроме того, тесто для "Бедного студента" делается около 10 минут.

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Пирог "Бедный студент": пошаговый рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Пирог Бедный студент: настоящая вкусняшка из простейших ингредиентов
Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой или какао / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте глубокую форму для выпечки. Смажьте ее сливочным или растительным маслом. Присыпьте сухарями или мукой
  2. Насыпьте в миску муку, соду и сахар и перемешайте венчиком до однородности.
  3. Влейте в смесь масло, молоко, разбейте яйцо и добавьте мед или варенье. Смешайте венчиком или лопаткой. Также в пирог можно добавить молотые орехи или нарезанные сухофрукты по вкусу.
  4. Перелейте тесто в форму. Немного стряхните ее руками, чтобы тесто равномерно распределилось и отправьте выпекаться на 40 – 45 минут.
  5. Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой – если палочка получилась сухой, то пирог готов. Немного остудите десерт в форме и переложите на поднос.