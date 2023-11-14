Пиріг Бідний студент: справжня смакота з найпростіших інгредієнтів

Для приготування вистачить лише однієї склянки молока та одного яйця. Окрім цього, тісто для "Бідного студента" робиться близько 10 хвилин.

Ідея для вечері Ідеальне поєднання томатів і ніжної курятини: як приготувати особливий суп з мітболами

Пиріг "Бідний студент": покроковий рецепт

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 склянка молока;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка олії;

– 3 столові ложки меду чи варення.



Перед подачею посипте пиріг цукровою пудрою чи какао / Фото Unsplash

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Приготуйте глибоку форму для випікання. Змастіть її вершковим маслом або олією. Присипте сухарями або борошном Насипте в миску борошно, соду й цукор та перемішайте вінчиком до однорідності. Влийте в суміш олію, молоко, розбийте яйце й додайте мед або варення. Змішайте вінчиком або лопаткою. Також в пиріг можна додати мелені горіхи або нарізані сухофрукти до смаку. Перелийте тісто у форму. Трохи струсіть її руками, щоб тісто рівномірно розподілилося й відправте випікатися на 40 – 45 хвилин. Готовність пирога можна перевірити дерев'яною шпажкою або зубочисткою – якщо паличка вийшла сухою, пиріг готовий. Трохи остудіть десерт у формі й перекладіть на тацю.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати домашні шоколадні цукерки – потрібно лише 3 інгредієнти та 20 хвилин.