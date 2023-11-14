Пиріг Бідний студент: справжня смакота з найпростіших інгредієнтів

Для приготування вистачить лише однієї склянки молока та одного яйця. Окрім цього, тісто для "Бідного студента" робиться близько 10 хвилин.
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Пиріг "Бідний студент": покроковий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Перед подачею посипте пиріг цукровою пудрою чи какао / Фото Unsplash
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Приготуйте глибоку форму для випікання. Змастіть її вершковим маслом або олією. Присипте сухарями або борошном
- Насипте в миску борошно, соду й цукор та перемішайте вінчиком до однорідності.
- Влийте в суміш олію, молоко, розбийте яйце й додайте мед або варення. Змішайте вінчиком або лопаткою. Також в пиріг можна додати мелені горіхи або нарізані сухофрукти до смаку.
- Перелийте тісто у форму. Трохи струсіть її руками, щоб тісто рівномірно розподілилося й відправте випікатися на 40 – 45 хвилин.
- Готовність пирога можна перевірити дерев'яною шпажкою або зубочисткою – якщо паличка вийшла сухою, пиріг готовий. Трохи остудіть десерт у формі й перекладіть на тацю.