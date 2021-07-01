Пирог с черникой можно подавать к столу в будни и праздники. Традиционно готовят с добавлением свежих или замороженных ягод черники, сахара, муки, сливочного масла. Также добавляют корицу, мускатный орех.

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Пирог с черникой – популярный десерт в США и Канаде. Впервые рецепт был опубликован в кулинарной книге Епплдора  в 1872 году. 

Как приготовить пирог с черникой

  • Время: 35 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 295 ккал
  1. Чернику помойте, обсушите – выложите на бумажное полотенце.
  2. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавьте разрыхлитель, соль.


Ягоды черники / Фото Pexels

  1. Растопите сливочное масло, оставьте для охлаждения.

Сливочное масло/ Фото Unsplash

  1. В миске соедините молоко со сливочным маслом, добавьте яйца, взбейте миксером до однородной консистенции. Далее – добавьте муку, сахар, ванильный сахар, перемешайте. В тесто добавьте чернику
  2. В форму выложите тесто.
  3. Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут до готовности.


Пирог с черникой / Фото Freepik

  1. Достаньте готовый пирог, разрежьте на порции, задекорируйте сахарной пудрой. Подавайте к чаю. Приятного аппетита!