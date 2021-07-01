Пирог с черникой: простой рецепт сладкого десерта

В июле - сезон черники. Побалуйте свои родных душистой выпечкой. Мы подготовили для вас простой рецепт пирога, который вы с легкостью приготовите дома.

Пирог с черникой можно подавать к столу в будни и праздники. Традиционно готовят с добавлением свежих или замороженных ягод черники, сахара, муки, сливочного масла. Также добавляют корицу, мускатный орех.

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Пирог с черникой – популярный десерт в США и Канаде. Впервые рецепт был опубликован в кулинарной книге Епплдора в 1872 году.

Как приготовить пирог с черникой

Время: 35 минут

35 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 295 ккал

Чернику помойте, обсушите – выложите на бумажное полотенце. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавьте разрыхлитель, соль.

– 2 яйца;– 200 граммов пшеничной муки;– 80 граммов сливочного масла 82%;– 120 миллилитров молока 2,5%;– 50 граммов сахара,– ванильный сахар;– разрыхлитель;– 120 граммов черники;– 10 граммов сахарной пудры;– щепотка соли.



Ягоды черники / Фото Pexels

Растопите сливочное масло, оставьте для охлаждения.

Сливочное масло/ Фото Unsplash

В миске соедините молоко со сливочным маслом, добавьте яйца, взбейте миксером до однородной консистенции. Далее – добавьте муку, сахар, ванильный сахар, перемешайте. В тесто добавьте чернику В форму выложите тесто. Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут до готовности.



Пирог с черникой / Фото Freepik