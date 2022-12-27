Привыкли готовить выпечку только с вареньем, яблоками и ягодами? Пришло время попробовать что-нибудь новенькое, а именно пирог с хурмой. Это блюдо идеально подойдет к новогоднему и рождественскому столу.
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился проверенным рецептом домашней выпечки, которую сам любит готовить дома.
Рецепт пирога с хурмой
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Смешиваем ингредиенты для теста: яйца, сахар, вливаем растительное масло, муку, тушим соду лимонным соком. Тщательно перемешиваем жидкое тесто венчиком или ложкой.
- Нарезаем хурму кусочками, добавляем к тесту.
- Выливаем тесто в круглую форму для выпечки и разравниваем. Сверху можно выложить еще кружки хурмы.
- Отправляем все в разогретую духовку до 180-190 градусов на 30-40 минут и выпекаем до готовности.
- Готовую выпечку посыпаем сахарной пудрой, украшаем хурмой (по желанию).
Приятного тебе аппетита!