Привыкли готовить выпечку только с вареньем, яблоками и ягодами? Пришло время попробовать что-нибудь новенькое, а именно пирог с хурмой. Это блюдо идеально подойдет к новогоднему и рождественскому столу.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился проверенным рецептом домашней выпечки, которую сам любит готовить дома.

Рецепт пирога с хурмой

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Смешиваем ингредиенты для теста: яйца, сахар, вливаем растительное масло, муку, тушим соду лимонным соком. Тщательно перемешиваем жидкое тесто венчиком или ложкой.
  • Нарезаем хурму кусочками, добавляем к тесту.
  • Выливаем тесто в круглую форму для выпечки и разравниваем. Сверху можно выложить еще кружки хурмы.
  • Отправляем все в разогретую духовку до 180-190 градусов на 30-40 минут и выпекаем до готовности.
  • Готовую выпечку посыпаем сахарной пудрой, украшаем хурмой (по желанию).

Приятного тебе аппетита!