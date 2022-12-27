Привыкли готовить выпечку только с вареньем, яблоками и ягодами? Пришло время попробовать что-нибудь новенькое, а именно пирог с хурмой. Это блюдо идеально подойдет к новогоднему и рождественскому столу.

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился проверенным рецептом домашней выпечки, которую сам любит готовить дома.

Рецепт пирога с хурмой

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 3 куриных яйца;

– 180 граммов сахара;

– 100 миллилитров масла;

– 200 граммов муки;

– 1 чайная ложка соды для выпечки;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 3 хурмы;

– соль.

Приготовление:

Смешиваем ингредиенты для теста: яйца, сахар, вливаем растительное масло, муку, тушим соду лимонным соком. Тщательно перемешиваем жидкое тесто венчиком или ложкой.

Нарезаем хурму кусочками, добавляем к тесту.

Выливаем тесто в круглую форму для выпечки и разравниваем. Сверху можно выложить еще кружки хурмы.

Отправляем все в разогретую духовку до 180-190 градусов на 30-40 минут и выпекаем до готовности.

Готовую выпечку посыпаем сахарной пудрой, украшаем хурмой (по желанию).

Приятного тебе аппетита!

Совет: Выбирая хурму, обратите внимание, что созревший фрукт будет красно-оранжевый яркий цвет и тоненькие сухие полоски, расположенные по кругу. Самая сладкая хурма будет мягкой, а вот менее вязкими – сорта Корольок и Шарон.