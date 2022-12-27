Звикли готувати випічку лише з варенням, яблуками та ягодами? Прийшов час спробувати щось новеньке, а саме пиріг з хурмою. Ця страва ідеально підійде до новорічного та різдвяного столу.

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Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився перевіреним рецептом домашньої випічки, яку й сам обожнює готувати вдома.

Рецепт пирога з хурмою

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 3 курячі яйця;

– 180 грамів цукру;

– 100 мілілітрів олії;

– 200 грамів борошна;

– 1 чайна ложка соди для випічки;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 3 хурми;

– сіль.

Приготування:

Змішуємо інгредієнти для тіста: яйця, цукор, вливаємо олію, борошно, гасимо соду лимонним соком. Ретельно перемішуємо рідке тісто вінчиком чи ложкою.

Нарізаємо хурму шматочками, додаємо до тіста.

Виливаємо тісто в круглу форму для випікання та розрівнюємо. Зверху можна викласти ще кружальця хурми.

Відправляємо все в розігріту духовку до 180 – 190 градусів на 30 – 40 хвилин і випікаємо до готовності.

Готову випічку посипаємо цукровою пудрою, прикрашаємо хурмою (за бажанням).

Смачного!

Порада: обираючи хурму, зверніть увагу, що доспілий фрукт матиме червоно-помаранчевий яскравий колір та тоненькі сухі смужки, розташовані по колу. Найсолодша хурма буде м’якою, а от менш в’язкими — сорти Корольок та Шарон.