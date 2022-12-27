Ароматный пирог с хурмой: зимняя выпечка
27 декабря 2022, 11:42Читати новину українською
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
Зимой одним из самых популярных фруктов является хурма. Почему бы не приготовить из нее вкусный пирог вместе с Эктором Хименесом-Браво!
Привыкли готовить выпечку только с вареньем, яблоками и ягодами? Пришло время попробовать что-нибудь новенькое, а именно пирог с хурмой. Это блюдо идеально подойдет к новогоднему и рождественскому столу.
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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился проверенным рецептом домашней выпечки, которую сам любит готовить дома.
Рецепт пирога с хурмой
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 6
– 3 куриных яйца;
– 180 граммов сахара;
– 100 миллилитров масла;
– 200 граммов муки;
– 1 чайная ложка соды для выпечки;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 3 хурмы;
– соль.
Приготовление:
- Смешиваем ингредиенты для теста: яйца, сахар, вливаем растительное масло, муку, тушим соду лимонным соком. Тщательно перемешиваем жидкое тесто венчиком или ложкой.
- Нарезаем хурму кусочками, добавляем к тесту.
- Выливаем тесто в круглую форму для выпечки и разравниваем. Сверху можно выложить еще кружки хурмы.
- Отправляем все в разогретую духовку до 180-190 градусов на 30-40 минут и выпекаем до готовности.
- Готовую выпечку посыпаем сахарной пудрой, украшаем хурмой (по желанию).
Приятного тебе аппетита!Совет: Выбирая хурму, обратите внимание, что созревший фрукт будет красно-оранжевый яркий цвет и тоненькие сухие полоски, расположенные по кругу. Самая сладкая хурма будет мягкой, а вот менее вязкими – сорта Корольок и Шарон.