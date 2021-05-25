Пирог с ревенем: домашний рецепт

Сезон ревеня в разгаре. Можно экспериментировать на кухне и приготовить оригинальный пирог с ревенем, который понравится всем.
Пирог с кисло-сладким вкусом с добавлением ревеня получается нежным и воздушным. Его быстро и легко приготовить дома. Также можете добавить клубнику, любые ягоды или фрукты.
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Рецепт пирогаИнгредиенты:
– 3 яйца;
– 4 стебля ревеня;
– 200 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 180 граммов сливочного масла 82%;
– 2 столовые ложки картофельного крахмала;
– разрыхлитель;
– ванильный сахар.
Пирог с ревенем / Фото Pexels
- Ревень тщательно помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавьте разрыхлитель, крахмал, перемешайте.
- В миске взбейте блендером яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, мягкое сливочное масло, муку, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму выстелите пергаментом, вылейте тесто, сверху выложите ревень.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, выпекайте в течение 35-40 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Разделите на порции. Приятного аппетита!