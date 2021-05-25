Пирог с ревенем: домашний рецепт

25 мая 2021 , 09:27
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Источник:

24 канал

Сезон ревеня в разгаре. Можно экспериментировать на кухне и приготовить оригинальный пирог с ревенем, который понравится всем.

Пирог с кисло-сладким вкусом с добавлением ревеня получается нежным и воздушным. Его быстро и легко приготовить дома. Также можете добавить клубнику, любые ягоды или фрукты.

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Рецепт пирога

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 4 стебля ревеня;
– 200 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 180 граммов сливочного масла 82%;
– 2 столовые ложки картофельного крахмала;
– разрыхлитель;
– ванильный сахар.

Пирог с ревенем / Фото Pexels

  1. Ревень тщательно помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  2. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавьте разрыхлитель, крахмал, перемешайте.
  3. В миске взбейте блендером яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, мягкое сливочное масло, муку, перемешайте до однородной консистенции.
  4. Форму выстелите пергаментом, вылейте тесто, сверху выложите ревень.
  5. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, выпекайте в течение 35-40 минут до готовности.
  6. Выложите на тарелку. Разделите на порции. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева