Пирог с кисло-сладким вкусом с добавлением ревеня получается нежным и воздушным. Его быстро и легко приготовить дома. Также можете добавить клубнику, любые ягоды или фрукты.
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Рецепт пирога
Пирог с ревенем / Фото Pexels
- Ревень тщательно помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавьте разрыхлитель, крахмал, перемешайте.
- В миске взбейте блендером яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, мягкое сливочное масло, муку, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму выстелите пергаментом, вылейте тесто, сверху выложите ревень.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, выпекайте в течение 35-40 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Разделите на порции. Приятного аппетита!