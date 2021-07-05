Ароматный пирог со сливами на кефире: простой рецепт сладкого десерта
5 июля 2021 , 17:15Читати новину українською
Источник:24 канал
Думаете, что приготовить на десерт? Сезон свежих фруктов и ягод в самом разгаре. Побалуйте себя и близких ароматной выпечкой. Мы подготовили для вас простой рецепт пирога со сливами, который понравится всем.
Нежный и ароматный пирог можно подавать в будни и праздники. В меру сладкий и пышный десерт готовят с добавлением слив. Также вы можете добавлять другие фрукты – яблоки, абрикосы, персики.
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Тесто готовят с добавлением муки, яиц, сахара, кефира или натурального йогурта, с растительным маслом или сливочным маслом. Готовую выпечку задекорируйте сахарной пудрой.
Как приготовить пирог со сливами
- Время: 55 минут
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 258 ккал
– 6 – 8 шт. слив;
– 200 граммов муки;
– 3 яйца;
– 120 миллилитров кефира 2,5%;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 110 граммов сахара;
– 15 граммов ванильного сахара;
– 15 граммов сахарной пудры;
– щепотка корицы;
– щепотка соли.
- Сливы тщательно помойте, разделите пополам, очистите от косточек.
Сливы / Фото Pexels
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, выложите в миску, добавьте разрыхлитель, перемешайте.
- В миске соедините яйца с солью, добавьте сахар, ванильный сахар, взбейте миксером несколько минут.
- Далее – добавьте растительное масло, в два этапа – муку, перемешайте венчиком до однородной консистенции.
Процесс замешивания теста / Фото Unsplash
- Форму выстелите пергаментом, стенки смажьте маслом, вылейте тесто, сверху выложите – сливы, добавьте сахар с корицей.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 минут до готовности, оставьте на 5 – 7 минут в духовке.
- Достаньте из духовки, выложите на решетку для охлаждения.
Пирог со сливами / Фото Unsplash
- Готовый пирог разрежьте на порции, выложите на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!