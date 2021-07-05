Ніжний та запашний пиріг можна подавати у будні та свята. В міру солодкий та пишний десерт готують з додаванням слив. Також ви можете додавати інші фрукти – яблука, абрикоси, персики.

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Тісто готують з додаванням борошна, яєць, цукру, кефіру або натурального йогурту, з рослинною олією або вершковим маслом. Готову випічку задекоруйте цукровою пудрою.

Як приготувати пиріг зі сливами

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 258 ккал

Інгредієнти:

– 6 – 8 шт. слив;

– 200 грамів борошна;

– 3 яйця;

– 120 мілілітрів кефіру 2,5%;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 110 грамів цукру;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 15 грамів цукрової пудри;

– дрібка кориці;

– дрібка солі.

Сливи ретельно помийте, розділіть навпіл, почистіть від кісточок.

Сливи/ Фото Pexels

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, викладіть у миску, додайте розпушувач, перемішайте. У мисці з'єднайте яйця з сіллю, додайте цукор, ванільний цукор, збийте міксером кілька хвилин. Далі – додайте рослинну олію, у два етапи – борошно, перемішайте вінчиком до однорідної консистенції.

Процес замішування тіста/Фото Unsplash

Форму вистеліть пергаментом, стінки змастіть олією, вилийте тісто, зверху викладіть – сливи, додайте цукор з корицею. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 хвилин до готовності, залиште на 5 – 7 хвилин у духовці. Дістаньте з духовки, викладіть на решітку для охолодження.

Пиріг зі сливами/ Фото Unsplash