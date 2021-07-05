Ніжний та запашний пиріг можна подавати у будні та свята. В міру солодкий та пишний десерт готують з додаванням слив. Також ви можете додавати інші фрукти – яблука, абрикоси, персики.
Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі
Тісто готують з додаванням борошна, яєць, цукру, кефіру або натурального йогурту, з рослинною олією або вершковим маслом. Готову випічку задекоруйте цукровою пудрою.
Як приготувати пиріг зі сливами
- Час: 55 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 258 ккал
- Сливи ретельно помийте, розділіть навпіл, почистіть від кісточок.
Сливи/ Фото Pexels
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, викладіть у миску, додайте розпушувач, перемішайте.
- У мисці з'єднайте яйця з сіллю, додайте цукор, ванільний цукор, збийте міксером кілька хвилин.
- Далі – додайте рослинну олію, у два етапи – борошно, перемішайте вінчиком до однорідної консистенції.
Процес замішування тіста/Фото Unsplash
- Форму вистеліть пергаментом, стінки змастіть олією, вилийте тісто, зверху викладіть – сливи, додайте цукор з корицею.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 хвилин до готовності, залиште на 5 – 7 хвилин у духовці.
- Дістаньте з духовки, викладіть на решітку для охолодження.
Пиріг зі сливами/ Фото Unsplash
- Готовий пиріг розріжте на порції, викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!