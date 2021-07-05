Нежный и ароматный пирог можно подавать в будни и праздники. В меру сладкий и пышный десерт готовят с добавлением слив. Также вы можете добавлять другие фрукты – яблоки, абрикосы, персики.

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Тесто готовят с добавлением муки, яиц, сахара, кефира или натурального йогурта, с растительным маслом или сливочным маслом. Готовую выпечку задекорируйте сахарной пудрой.

Как приготовить пирог со сливами

  • Время: 55 минут
  • Порции: 4 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 258 ккал
  1. Сливы тщательно помойте, разделите пополам, очистите от косточек.

Сливы / Фото Pexels

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, выложите в миску, добавьте разрыхлитель, перемешайте.
  2. В миске соедините яйца с солью, добавьте сахар, ванильный сахар, взбейте миксером несколько минут.
  3. Далее – добавьте растительное масло, в два этапа – муку, перемешайте венчиком до однородной консистенции.

Процесс замешивания теста / Фото Unsplash

  1. Форму выстелите пергаментом, стенки смажьте маслом, вылейте тесто, сверху выложите – сливы, добавьте сахар с корицей.
  2. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 минут до готовности, оставьте на 5 – 7 минут в духовке.
  3. Достаньте из духовки, выложите на решетку для охлаждения.

Пирог со сливами / Фото Unsplash

  1. Готовый пирог разрежьте на порции, выложите на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!