Нежный и ароматный пирог можно подавать в будни и праздники. В меру сладкий и пышный десерт готовят с добавлением слив. Также вы можете добавлять другие фрукты – яблоки, абрикосы, персики.

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Тесто готовят с добавлением муки, яиц, сахара, кефира или натурального йогурта, с растительным маслом или сливочным маслом. Готовую выпечку задекорируйте сахарной пудрой.

Как приготовить пирог со сливами

Время: 55 минут

55 минут Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 258 ккал

Ингредиенты:

– 6 – 8 шт. слив;

– 200 граммов муки;

– 3 яйца;

– 120 миллилитров кефира 2,5%;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 110 граммов сахара;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 15 граммов сахарной пудры;

– щепотка корицы;

– щепотка соли.

Сливы тщательно помойте, разделите пополам, очистите от косточек.

Сливы / Фото Pexels

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, выложите в миску, добавьте разрыхлитель, перемешайте. В миске соедините яйца с солью, добавьте сахар, ванильный сахар, взбейте миксером несколько минут. Далее – добавьте растительное масло, в два этапа – муку, перемешайте венчиком до однородной консистенции.

Процесс замешивания теста / Фото Unsplash

Форму выстелите пергаментом, стенки смажьте маслом, вылейте тесто, сверху выложите – сливы, добавьте сахар с корицей. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 минут до готовности, оставьте на 5 – 7 минут в духовке. Достаньте из духовки, выложите на решетку для охлаждения.

Пирог со сливами / Фото Unsplash