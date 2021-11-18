Пирог с сосисками на скорую руку: понравится и детям, и взрослым

Чтобы приготовить сытный и быстрый завтрак, вам нужно всего три ингредиента: слоеное тесто, сосиски и яичный желток. Дальше дело за духовкой.

Если вы обожаете сосиску в тесте, этот пирог станет вашим фаворитом. Он быстр в приготовлении, а вкус – божественен. Кстати, лучше всего выпечка сочетается с кетчупом или соусом барбекю.

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Рецепт пирога с сосиками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– упаковка любимых сосисок;– сырой желток для смазывания теста;– 900 граммов слоеного теста;– кетчуп для подачи.

Приготовление:

Выложите тесто на слой пергамента для выпекания.

Подровняйте его под длину ваших сосисок.



Пирог с сосисками / Фото Яны Станишевской

Сделайте на тесте прорези поперек по всей длине (оставьте с одного края 2 сантиметра).

В шахматном порядке поместите между полосами теста сосиски.

Смажьте тесто яичным желтком.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог с сосисками в течение 15 – 18 минут.

Подавайте выпечку к столу с кетчупом. Приятного аппетита!

Текст публикации Яны Станишевской:

Доброе утро .

Если проснуться в 07:30, значит на завтрак можно получить быстрый пирог. Рецепт который на 200% заценят и дети и мужья , зуб даю.

На рецепта нас понадобится: тесто слоеное (вы конечно можете быть супер женщиной и приготовить его самой , я простите нет), упаковка любимых сосисок, желток для смазки теста и все. Выкладываем тесто на пергамент сразу, подравниваем края под размер сосисок и делаем поперечные разрезы во всю длину теста (оставив с одного края 2 см цельного куска) полосочки у нас тоже сантиметра по 2. Затем в шахматном порядке тесто перекидываем поверх сосисок (можете глянуть в актуальном) и вуаля, пирог готов. Смазали тесто желтком с 10 мл молока для красивой румяной корочки и в духовку. У кого есть (а я знаю уже минимум 11 кто купил) моя чудо @panasonic_ukraine , то выпекаем 10-12 мин на режиме healthy fry, если же в вас обычная духовка по 15-18 минут при 180*С и все. Пирог готов.

Идеально подавать с кетчупом