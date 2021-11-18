Якщо ви обожнюєте сосиску в тісті, цей пиріг стане вашим фаворитом. Він швидкий у приготуванні, а смак – божественний. До речі, найкраще випічка смакує з кетчупом або соусом барбекю.

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Рецепт пирога з сосиками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– упаковка улюблених сосисок;

– сирий жовток для змащування тіста;

– 900 грамів листкового тіста;

– кетчуп для подачі.

Приготування:

Викладіть тісто на шар пергаменту для випікання.

Підрівняйте його під довжину ваших сосисок.



Пиріг з сосисками / Фото Яни Станішевської

Зробіть на тісті прорізи поперек по всій довжині (залишіть з одного краю 2 сантиметри).

В шахматному порядку помістіть між полосами тіста сосиски.

Змастіть тісто яєчним жовтком.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг з сосисками протягом 15 – 18 хвилин.

Подавайте випічку до столу з кетчупом. Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Доброе утро .

Если проснуться в 07:30, значит на завтрак можно получить быстрый пирог. Рецепт который на 200% заценят и дети и мужья , зуб даю.

На рецепта нас понадобится: тесто слоеное (вы конечно можете быть супер женщиной и приготовить его самой , я простите нет), упаковка любимых сосисок, желток для смазки теста и все. Выкладываем тесто на пергамент сразу, подравниваем края под размер сосисок и делаем поперечные разрезы во всю длину теста (оставив с одного края 2 см цельного куска) полосочки у нас тоже сантиметра по 2. Затем в шахматном порядке тесто перекидываем поверх сосисок (можете глянуть в актуальном) и вуаля, пирог готов. Смазали тесто желтком с 10 мл молока для красивой румяной корочки и в духовку. У кого есть (а я знаю уже минимум 11 кто купил) моя чудо @panasonic_ukraine , то выпекаем 10-12 мин на режиме healthy fry, если же в вас обычная духовка по 15-18 минут при 180*С и все. Пирог готов.

Идеально подавать с кетчупом