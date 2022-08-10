Пирожное "Борис Джонсонюк": оригинальный рецепт с персиками
10 августа 2022 , 16:05Читати новину українською
Источник:инстаграммы Valeriia Veligura
Пирожное "Борис Джонсонюк" приобрело незаурядную популярность, ведь оно состоит из хрустящего слоеного теста, нежной меренги и начинки из персиков.
Сейчас, пожалуй, нет человека, который бы не знал о верном друге Украины – Борисе Джонсоне. Чтобы поблагодарить его за помощь, в украинских кафе и кондитерских начали появляться забавные пирожные, похожие на его прическу.
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Чтобы отведать пирожное "Борис Джонсонюк", необязательно ехать в столицу или искать его в своем городе. Мы предлагаем приготовить его дома, ведь ингредиенты доступны, а рецепт – простой.
Рецепт пирожного "Борис Джонсонюк"
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 3 штуки
– 200 г слоеного бездрожжевого теста;
– 2 яичных желтка. ⠀
Для начинки:
– 2 персика
– 20 граммов сливочного масла
– 20 граммов сахара;
– 1 чайная ложка молотой корицы. ⠀
Для меренги:
– 2 яичных белка (60 граммов)
– щепотка лимонной кислоты
– 120 граммов сахара
– 30 миллилитров воды.
Приготовление:
- Если вы используете замороженное тесто, предварительно извлеките его из морозилки и разморозьте в холодильнике в течение нескольких часов.
- Раскатайте тесто и нашинкуйте на шесть квадратов 9х9 сантиметров. Соедините их по две штуки и выложите в форму так, чтобы сформировалась корзина. Дно проколите вилкой, а бортики смажьте желтками.
- Разогрейте духовку до 220 градусов и выпекайте основание для пирожного в течение 10 минут.
- Для начинки растопите масло и добавьте сахар. Добавьте нарезанные кусочками персики, молотую корицу карамелизуйте несколько минут.
- В сотейнике доведите до кипения сахар и воду. Убавьте огонь и периодически помешивая варите сироп 5 – 6 минут. Температура должна быть 118 градусов.
- Пока варится сироп – взбейте холодные белки с лимонной кислотой до пены. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте горячий сироп. Продолжайте сбивать меренг на максимальной скорости до устойчивых пиков.
- Корзины из теста наполните персиковой начинкой, задекорируйте меренгой и обожгите кулинарной горелкой или поставьте в разогретую до 220 градусов духовку с режимом гриль на несколько минут (но это не обязательно).
- Сверху добавьте еще персики, мяты и наслаждайтесь.
Приятного тебе аппетита!