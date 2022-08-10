Достаточно покупать магазинное мороженое – пора готовить его собственноручно. Ванильный вкус с крошками шоколада – это не только невероятно вкусно, но просто.
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Этот рецепт не нуждается в дорогих ингредиентах и специально принадлежностях – мороженице. На помощь придет только холодильник и морозильник. Украинская кондитерка Лиза Глинская охотно поделилась с читателями рецептом домашнего мороженого с ванилью и шоколадной крошкой. А для особого вкуса она добавила еще и печенье вместо традиционной вафли.
Рецепт ванильного мороженого с шоколадной крошкой
- Время: 24 часа
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- В большой миске соедините холодные коровьи сливки с ванилью или ванильным сахаром. Прогрейте их одну минуту в микроволновке или на медленном огне. Сливки должны хорошо разогреться, но не закипеть. Они должны дымиться.
- Добавьте к горячим сливкам белый шоколад, перемешайте, чтобы шоколад растворился в сливках.
- Накройте массу пищевой пленкой в контакт и отправьте ее в холодильник на 10 – 12 часов.
- Из молочного шоколада сделайте крошку с помощью ножа или занозы.
- ️Формируем мороженое. В форму (стеклянную или силиконовую) выложите печенье, плотно, друг у друга.
- Холодную сливочную массу взбейте миксером и добавьте шоколадную крошку. Тщательно перемешайте и выложите массу на печенье. Разровняйте массу и накройте другой частью печенья.
- ️Отправьте все в морозильную камеру на 5 часов.
- Достаньте форму с мороженым из морозильной камеры. Снимите форму, мороженое нарежьте порционными кусками.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления ванильного мороженого с шоколадной крошкой: