Для вас, пожалуй, не секрет, что в питу можно завернуть любую начинку или просто положить ее внутри. Пита – это тонкая лепешка, которая готовится из пшеничной муки и исключительно на сковороде или специальном камне.
Читайте также Рецепт курицы, который соберет за столом самых родных
Если вы путешествовали в Турцию, там они очень популярны. Повара готовят их под открытым небом, чтобы повысить заинтересованность туристов.
Мы подготовили для вас простой рецепт уйти, которую с легкостью приготовите дома, на обычной сковородке с антипригарным дном.
Рецепт пойти
- Время: 60 минут
- Порции: 8 штук
Приготовление:
- К кипятку влейте масло (подсолнечное или оливковое), добавьте соли и перемешайте лопаткой, чтобы не обжечь пальцы.
- Отдельно просейте муку, чтобы не было комочков. Добавьте его в жидкость и замешайте эластичное и мягкое тесто.
- Заверните его в пласт пищевой пленки и отставьте на 30 минут, чтобы тесто отдохнуло.
- Разделите тесто на 8 частей, и сформуйте шарики. Каждый из них раскатайте кругом диаметром 15 – 16 сантиметров.
- Хорошо разогрейте сковороду и выложите на нее первую питью. Масло добавлять не нужно, ведь оно уже есть в тесте.
- Обжаривайте пойти с обеих сторон. Они будут надуваться.
- Готовые пойти переведите на тарелку и наполните любимыми начинками.
Приятного тебе аппетита!