Для вас, мабуть, не секрет, що у піту можна загорнути будь-яку начинку, або просто покласти її всередині. Піта – це тонка паляниця, яка готується з пшеничного борошна та виключно на сковорідці або спеціальному камені.

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Якщо ви подорожували до Туреччини, там вони дуже популярні. Кухарі готують їх просто неба, щоб підвищити зацікавленість туристів.

Ми підготували для вас простий рецепт піти, яку в з легкістю приготуєте вдома, на звичайній сковорідці з антипригарним дном.

Рецепт піти

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8 штук

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів окропу;

– 15 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка солі;

– 370 грамів пшеничного борошна.

Приготування:

До окропу влийте олію (соняшникову або оливкову), додайте солі та перемішайте лопаткою, щоб не обпекти пальці.

Окремо просійте борошно, щоб не було грудочок. Додайте його до рідини та замішайте еластичне та м1яке тісто.

Загорніть його в шар харчової плівки та відставте на 30 хвилин, щоб тісто відпочило.

Розділіть тісто на 8 частин та сформуйте кульки. Кожен з них розкачайте колом діаметром 15 – 16 сантиметрів.

Добре розігрійте сковорідку та викладіть на неї першу піту. Олію додавати не потрібно, адже вона вже є в тісті.

Обсмажуйте піти з обох сторін. Вони будуть надуватися.

Готові піти перекладіть на тарілку та наповніть улюбленими начинками.

Смачного!