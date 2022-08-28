К любой начинке: рецепт питы на завтрак или перекус

Чтобы вкусно и полезно перекусить или позавтракать, попробуйте приготовить восточную паляницу – питу. В нее можно положить любую начинку: куриные стрипсы, фалафель или овощной микс.

Для вас, пожалуй, не секрет, что в питу можно завернуть любую начинку или просто положить ее внутри. Пита – это тонкая лепешка, которая готовится из пшеничной муки и исключительно на сковороде или специальном камне.

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Если вы путешествовали в Турцию, там они очень популярны. Повара готовят их под открытым небом, чтобы повысить заинтересованность туристов.

Мы подготовили для вас простой рецепт уйти, которую с легкостью приготовите дома, на обычной сковородке с антипригарным дном.

Рецепт пойти

Время: 60 минут

60 минут Порции: 8 штук

– 200 миллилитров кипятка;– 15 миллилитров масла;– 1 чайная ложка соли;– 370 граммов пшеничной муки.

Приготовление:

К кипятку влейте масло (подсолнечное или оливковое), добавьте соли и перемешайте лопаткой, чтобы не обжечь пальцы.

Отдельно просейте муку, чтобы не было комочков. Добавьте его в жидкость и замешайте эластичное и мягкое тесто.

Заверните его в пласт пищевой пленки и отставьте на 30 минут, чтобы тесто отдохнуло.

Разделите тесто на 8 частей, и сформуйте шарики. Каждый из них раскатайте кругом диаметром 15 – 16 сантиметров.

Хорошо разогрейте сковороду и выложите на нее первую питью. Масло добавлять не нужно, ведь оно уже есть в тесте.

Обжаривайте пойти с обеих сторон. Они будут надуваться.

Готовые пойти переведите на тарелку и наполните любимыми начинками.

Приятного тебе аппетита!