Пиво или минеральная вода: нетипичные маринады для сельди

Сельдь – классический компонент блюд на праздники. Его подают как самостоятельно закуску, дополнение к гарниру или готовят с ним салаты. Существует множество вариантов маринада для этой рыбы.

Самый популярный способ вымочить соленую сельдь – опустить ее на ночь в холодную воду. Однако этой рыбе можно добавить определенную пикантность, использовав неклассические способы маринования.

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Целую сельдь нужно замачивать не менее нескольких часов. Оптимальное время – от 12 до 18 часов, для разрезанной рыбы оно может быть меньше.

Первым отличным способом замачивания сельди станет минеральная вода. Особенно такой вариант подойдет для соленой рыбы, благодаря минеральной воде она станет нежной. Для вымачивания сельди следует использовать слабокислую, газированную минеральную воду. Минеральная вода с небольшим количеством лимонного сока сделает селедку гораздо более мягким запахом и вкусом, а также слегка отбелит косточки.

Прекрасное блюдо / Фото pinterest

Также стоит попробовать замочить сельдь в воде с добавлением яблочного уксуса, небольшого количества сахара и специй, например душистого перца и лаврового листа. Только нужно помнить, что можно переборщить с количеством уксуса.

Неожиданным маринадом для сельди станет молоко. Замачивание в молоке придаст рыбе исключительно тонкий вкус. Молоко и сельдь должны быть холодными. Высокая температура может негативно отразиться на свойствах рыбы.

Невероятный вкус / Фото pinterest

Как насчет сельди в красном вине? Почему нет! Таким образом, можно приготовить изысканную закуску с исключительно благородным вкусом и ароматом. Филе сельди в таком варианте будет вкусным. Вино нужно прокипятить около пяти минут с сахаром, уксусом и специями. Сельдь, замоченную в минеральной воде, необходимо нарезать и положить в банку вместе с луком. Полейте филе сельди вином и уберите в холодильник.