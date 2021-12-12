Найпопулярніший спосіб вимочити солоний оселедець – опустити його на ніч у холодну воду. Проте цій рибі можна додати певної пікантності, використавши некласичні способи маринування

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Цілий оселедець потрібно замочувати щонайменше кілька годин. Оптимальний час — від 12 до 18 годин, для розрізаної риби він може бути меншим.

Першим чудовим способом замочування оселедця стане мінеральна вода. Особливо такий варіант підійде для солоної риби, завдяки мінеральній воді вона стане ніжною. Для вимочування оселедця варто використовувати слабокислу, газовану мінеральну воду. Мінеральна вода з невеликою кількістю лимонного соку зробить оселедець набагато м’якшим запахом і смаком, а також злегка відбілить кісточки.

Чудова страва / Фото pinterest

Також варто спробувати замочити оселедець у воді з додаванням яблучного оцту, невеликої кількості цукру і спецій, наприклад, запашного перцю і лаврового листа. Лише потрібно пам’ятати, що можна переборщити з кількістю оцту.

Неочікуваним маринадом для оселедця стане молоко. Замочування в молоці додасть рибі винятково тонкий смак. Молоко і оселедець повинні бути холодними. Висока температура може негативно вплинути на властивості риби.

Неймовірний смак / Фото pinterest

Як щодо оселедця в червоному вині? Чому ні! Таким чином можна приготувати вишукану закуску з виключно благородним смаком і ароматом. Філе оселедця в такому варіанті буде смачним. Вино потрібно прокип’ятити близько п’яти хвилин з цукром, оцтом і спеціями. Оселедець, замочений в мінеральній воді, необхідно нарізати і покласти в банку разом з цибулею. Полийте філе оселедця вином та приберіть в холодильник.