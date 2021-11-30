Пять напитков, с которыми зимой вам будет намного теплее

30 ноября 2021 , 16:40
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Ищете вкусный и горячий напиток, который согреет зимой? У нас есть несколько вариантов: какао, чай с имбирем и лимоном, пряный индийский масала, горячий сидр или шоколад. Все рецепты собраны вместе, чтобы вам было удобно выбирать!

Чтобы согреться холодными вечерами, вам нужно теплое одеяло, сериал и что-то вкусное и горячее. Мы подготовили вам подборку согревающих напитков: от любимого какао до индийского масалы. Выбирайте, готовьте и наслаждайтесь!

Читайте также Готовим вдвое быстрее: почему маринованное мясо идеально подходит для домашних блюд

Рецепт какао с молоком

Время: 10 минут
Порции: 2


Какао / Фото Гастроном

Ингредиенты:
– 4 столовые ложки любимого какао;
– 50 миллилитров молока;
– мелкий маршмелоу.

Приготовление:

  1. Разогрейте молоко, но не доводите его до кипения.
  1. Насыпьте в чашки по 2 столовых ложки какао.
  1. Залейте все горячим молоком и перемешайте.
  1. Выложите на готовый напиток маршмелоу и сразу подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Имбирно-лимонный чай

Время: 10 минут
Порции: 2


Чай с лимоном и имбирем / Фото Карамель кафе

Ингредиенты:
– 1 чайная ложка зеленого чая;
– 2 ломтика лимона;
– 4 ломтика свежего имбиря;
– 1 чайная ложка меда или сахара.

Приготовление:

  1. Доведите воду до кипения.
  1. В чашки положите зеленый чай, лимон и имбирь.
  1. Залейте все кипятком и разомните ложкой.
  1. Когда чай заварится и немного остынет – добавьте мед. Сахар можно добавлять в чай сразу.
  1. Перемешайте ложкой напиток и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Масала

Время: 10 минут
Порции: 2


Чай Масала / Фото Клопотенко

Ингредиенты:
– 400 миллилитров молока;
– 2 столовые ложки чая;
– 1 столовая ложка молотого кардамона;
– ½ чайной ложки молотого черного перца;
– 100 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки сахара;
– корень свежего имбиря.

Приготовление:

  1. Измельчите семена кардамона в ступке или в кутере. Можно использовать сразу молотую специю.
  1. Имбирь разомните вилкой.
  1. Вскипятите воду, добавьте в нее сахар и чай. Всыпьте остальные специи, имбирь и кипятите несколько секунд.
  1. Влейте в чай молоко и доведите его вместе с чаем до кипения.
  1. Процедите чай через мелкое сито.
  1. Подавайте к столу напиток горячим.

Приятного аппетита!

Горячий яблочный сидр

Время: 20 минут
Порции: 6


Горячий сидр / Фото Хочу юа

Ингредиенты:
– 1,5 литра яблочного сока;
– цедра апельсина;
– 50 граммов сахара или меда;
– 3 палочки корицы;
– 10 – 12 цветков гвоздики;
– 6 – 8 горошин черного перца;
– 4 звездочки аниса;
– 180 миллилитров виски по желанию.

Приготовление:

  1. В большой кастрюле нагрейте яблочный сок.
  1. Добавьте в него сахар или мед, цедру апельсина и специи.
  1. Варите напиток в течение 15 минут, при этом не забывайте снимать с поверхности образующуюся пену.
  1. Тщательно процедите сидр через мелкое сито.
  1. При желании можно добавить алкоголь, но это не обязательно.
  1. Разлейте яблочный сидр порционно и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Горячий шоколад

Время: 10 минут
Порции: 4 – 6


Горячий шоколад / Фото Галицкий корреспондент

Ингредиенты:
– 180 граммов черного шоколада;
– 100 – 200 граммов сахара;
– 1 стакан какао-порошка;
– ½ стакана сухого молока;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 1 стакан молока.

Приготовление:

  1. В глубокой посуде перемешайте все сухие ингредиенты (кроме жидкого молока).
  1. В кастрюле нагрейте молоко, но не кипятите его.
  1. Небольшими порциями добавляйте сухую смесь к молоку и активно вымешивайте все венчиком.
  1. Разлейте горячий шоколад и подавайте на стол горячим.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак