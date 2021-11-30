Чтобы согреться холодными вечерами, вам нужно теплое одеяло, сериал и что-то вкусное и горячее. Мы подготовили вам подборку согревающих напитков: от любимого какао до индийского масалы. Выбирайте, готовьте и наслаждайтесь!

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Рецепт какао с молоком

Время: 10 минут
Порции: 2


Какао / Фото Гастроном

Приготовление:

  1. Разогрейте молоко, но не доводите его до кипения.
  1. Насыпьте в чашки по 2 столовых ложки какао.
  1. Залейте все горячим молоком и перемешайте.
  1. Выложите на готовый напиток маршмелоу и сразу подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Имбирно-лимонный чай

Время: 10 минут
Порции: 2


Чай с лимоном и имбирем / Фото Карамель кафе

Приготовление:

  1. Доведите воду до кипения.
  1. В чашки положите зеленый чай, лимон и имбирь.
  1. Залейте все кипятком и разомните ложкой.
  1. Когда чай заварится и немного остынет – добавьте мед. Сахар можно добавлять в чай сразу.
  1. Перемешайте ложкой напиток и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Масала

Время: 10 минут
Порции: 2


Чай Масала / Фото Клопотенко

Приготовление:

  1. Измельчите семена кардамона в ступке или в кутере. Можно использовать сразу молотую специю.
  1. Имбирь разомните вилкой.
  1. Вскипятите воду, добавьте в нее сахар и чай. Всыпьте остальные специи, имбирь и кипятите несколько секунд.
  1. Влейте в чай молоко и доведите его вместе с чаем до кипения.
  1. Процедите чай через мелкое сито.
  1. Подавайте к столу напиток горячим.

Приятного аппетита!

Горячий яблочный сидр

Время: 20 минут
Порции: 6


Горячий сидр / Фото Хочу юа

Приготовление:

  1. В большой кастрюле нагрейте яблочный сок.
  1. Добавьте в него сахар или мед, цедру апельсина и специи.
  1. Варите напиток в течение 15 минут, при этом не забывайте снимать с поверхности образующуюся пену.
  1. Тщательно процедите сидр через мелкое сито.
  1. При желании можно добавить алкоголь, но это не обязательно.
  1. Разлейте яблочный сидр порционно и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Горячий шоколад

Время: 10 минут
Порции: 4 – 6


Горячий шоколад / Фото Галицкий корреспондент

Приготовление:

  1. В глубокой посуде перемешайте все сухие ингредиенты (кроме жидкого молока).
  1. В кастрюле нагрейте молоко, но не кипятите его.
  1. Небольшими порциями добавляйте сухую смесь к молоку и активно вымешивайте все венчиком.
  1. Разлейте горячий шоколад и подавайте на стол горячим.

Приятного аппетита!