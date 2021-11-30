Чтобы согреться холодными вечерами, вам нужно теплое одеяло, сериал и что-то вкусное и горячее. Мы подготовили вам подборку согревающих напитков: от любимого какао до индийского масалы. Выбирайте, готовьте и наслаждайтесь!
Читайте также Готовим вдвое быстрее: почему маринованное мясо идеально подходит для домашних блюд
Рецепт какао с молоком
Время: 10 минут
Порции: 2
Какао / Фото Гастроном
Приготовление:
- Разогрейте молоко, но не доводите его до кипения.
- Насыпьте в чашки по 2 столовых ложки какао.
- Залейте все горячим молоком и перемешайте.
- Выложите на готовый напиток маршмелоу и сразу подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Имбирно-лимонный чай
Время: 10 минут
Порции: 2
Чай с лимоном и имбирем / Фото Карамель кафе
Приготовление:
- Доведите воду до кипения.
- В чашки положите зеленый чай, лимон и имбирь.
- Залейте все кипятком и разомните ложкой.
- Когда чай заварится и немного остынет – добавьте мед. Сахар можно добавлять в чай сразу.
- Перемешайте ложкой напиток и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Масала
Время: 10 минут
Порции: 2
Чай Масала / Фото Клопотенко
Приготовление:
- Измельчите семена кардамона в ступке или в кутере. Можно использовать сразу молотую специю.
- Имбирь разомните вилкой.
- Вскипятите воду, добавьте в нее сахар и чай. Всыпьте остальные специи, имбирь и кипятите несколько секунд.
- Влейте в чай молоко и доведите его вместе с чаем до кипения.
- Процедите чай через мелкое сито.
- Подавайте к столу напиток горячим.
Приятного аппетита!
Горячий яблочный сидр
Время: 20 минут
Порции: 6
Горячий сидр / Фото Хочу юа
Приготовление:
- В большой кастрюле нагрейте яблочный сок.
- Добавьте в него сахар или мед, цедру апельсина и специи.
- Варите напиток в течение 15 минут, при этом не забывайте снимать с поверхности образующуюся пену.
- Тщательно процедите сидр через мелкое сито.
- При желании можно добавить алкоголь, но это не обязательно.
- Разлейте яблочный сидр порционно и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Горячий шоколад
Время: 10 минут
Порции: 4 – 6
Горячий шоколад / Фото Галицкий корреспондент
Приготовление:
- В глубокой посуде перемешайте все сухие ингредиенты (кроме жидкого молока).
- В кастрюле нагрейте молоко, но не кипятите его.
- Небольшими порциями добавляйте сухую смесь к молоку и активно вымешивайте все венчиком.
- Разлейте горячий шоколад и подавайте на стол горячим.
Приятного аппетита!