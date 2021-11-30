Чтобы согреться холодными вечерами, вам нужно теплое одеяло, сериал и что-то вкусное и горячее. Мы подготовили вам подборку согревающих напитков: от любимого какао до индийского масалы. Выбирайте, готовьте и наслаждайтесь!

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Рецепт какао с молоком

Время: 10 минут

Порции: 2



Какао / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки любимого какао;

– 50 миллилитров молока;

– мелкий маршмелоу.

Приготовление:

Разогрейте молоко, но не доводите его до кипения.

Насыпьте в чашки по 2 столовых ложки какао.

Залейте все горячим молоком и перемешайте.

Выложите на готовый напиток маршмелоу и сразу подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Имбирно-лимонный чай

Время: 10 минут

Порции: 2



Чай с лимоном и имбирем / Фото Карамель кафе

Ингредиенты:

– 1 чайная ложка зеленого чая;

– 2 ломтика лимона;

– 4 ломтика свежего имбиря;

– 1 чайная ложка меда или сахара.

Приготовление:

Доведите воду до кипения.

В чашки положите зеленый чай, лимон и имбирь.

Залейте все кипятком и разомните ложкой.

Когда чай заварится и немного остынет – добавьте мед. Сахар можно добавлять в чай сразу.

Перемешайте ложкой напиток и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Масала

Время: 10 минут

Порции: 2



Чай Масала / Фото Клопотенко

Ингредиенты:

– 400 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки чая;

– 1 столовая ложка молотого кардамона;

– ½ чайной ложки молотого черного перца;

– 100 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки сахара;

– корень свежего имбиря.

Приготовление:

Измельчите семена кардамона в ступке или в кутере. Можно использовать сразу молотую специю.

Имбирь разомните вилкой.

Вскипятите воду, добавьте в нее сахар и чай. Всыпьте остальные специи, имбирь и кипятите несколько секунд.

Влейте в чай молоко и доведите его вместе с чаем до кипения.

Процедите чай через мелкое сито.

Подавайте к столу напиток горячим.

Приятного аппетита!

Горячий яблочный сидр

Время: 20 минут

Порции: 6



Горячий сидр / Фото Хочу юа

Ингредиенты:

– 1,5 литра яблочного сока;

– цедра апельсина;

– 50 граммов сахара или меда;

– 3 палочки корицы;

– 10 – 12 цветков гвоздики;

– 6 – 8 горошин черного перца;

– 4 звездочки аниса;

– 180 миллилитров виски по желанию.

Приготовление:

В большой кастрюле нагрейте яблочный сок.

Добавьте в него сахар или мед, цедру апельсина и специи.

Варите напиток в течение 15 минут, при этом не забывайте снимать с поверхности образующуюся пену.

Тщательно процедите сидр через мелкое сито.

При желании можно добавить алкоголь, но это не обязательно.

Разлейте яблочный сидр порционно и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Горячий шоколад

Время: 10 минут

Порции: 4 – 6



Горячий шоколад / Фото Галицкий корреспондент

Ингредиенты:

– 180 граммов черного шоколада;

– 100 – 200 граммов сахара;

– 1 стакан какао-порошка;

– ½ стакана сухого молока;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 1 стакан молока.

Приготовление:

В глубокой посуде перемешайте все сухие ингредиенты (кроме жидкого молока).

В кастрюле нагрейте молоко, но не кипятите его.

Небольшими порциями добавляйте сухую смесь к молоку и активно вымешивайте все венчиком.

Разлейте горячий шоколад и подавайте на стол горячим.

Приятного аппетита!