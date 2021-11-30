Щоб зігрітися холодними вечорами вам потрібна тепла ковдра, серіал та щось смачне і гаряче. Ми підготували для вас підбірку зігріваючих напоїв: від улюбленого какао до індійської масали. Обирайте, готуйте та насолоджуйтеся!

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Рецепт какао з молоком

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2


Какао / Фото Гастроном

Приготування:

  1. Розігрійте молоко, але не доводьте його до кипіння.
  1. Насипте в чашки по 2 столові ложки какао.
  1. Залийте все гарячим молоком та перемішайте.
  1. Викладіть на готовий напій маршмелоу та одразу подавайте до столу.

Смачного!

Імбирно-лимонний чай

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2


Чай з лимоном і імбирем / Фото Карамель кафе

Приготування:

  1. Доведіть воду до кипіння.
  1. У чашки викладіть зелений чай, лимон і імбир.
  1. Залийте все окропом та розімніть ложкою.
  1. Коли чай заварить і трохи охолоне – додайте мед. Цукор можна додавати до чаю одразу.
  1. Перемішайте напій ложкою та подавайте до столу.

Смачного!

Масала

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2


Чай Масала / Фото Клопотенка

Приготування:

  1. Подрібніть насіння кардамону у ступі або в кутері. Можна використати одразу мелену спецію.
  1. Імбир розімніть виделкою.
  1. Закип'ятіть воду, додайте до неї цукру та чай. Всипте решту спецій, імбир та кип'ятіть кілька секунд.
  1. Влийте до чаю молоко та доведіть його разом з чаєм до кипіння.
  1. Процідіть чай через дрібне сито.
  1. Подавайте до столу напій гарячим.

Смачного!

Гарячий яблучний сидр

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 6


Гарячий сидр / Фото Хочу юа

Приготування:

  1. У великій каструлі нагрійте яблучний сік.
  1. Додайте до нього цукор або мед, цедру апельсина та спеції.
  1. Варіть напій протягом 15 хвилин, при цьому не забувайте знімати з поверхні піну, що утворюється.
  1. Ретельно процідіть сидр через дрібне сито.
  1. За бажанням можна додати алкоголь, але це не обов'язково.
  1. Розлийте яблучний сидр порційно та подавайте до столу.

Смачного!

Гарячий шоколад

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Гарячий шоколад / Фото Галицький кореспондент

Приготування:

  1. У глибокому посуді перемішайте всі сухі інгредієнти (окрім рідкого молока).
  1. У каструлі нагрійте молоко, але не кип'ятіть його.
  1. Невеликими порціями додавайте суху суміш до молока та активно вимішуйте всі вінчиком.
  1. Розлийте гарячий шоколад та подавайте до столу гарячим.

Смачного!