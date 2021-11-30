Щоб зігрітися холодними вечорами вам потрібна тепла ковдра, серіал та щось смачне і гаряче. Ми підготували для вас підбірку зігріваючих напоїв: від улюбленого какао до індійської масали. Обирайте, готуйте та насолоджуйтеся!
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Рецепт какао з молоком
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Какао / Фото Гастроном
Приготування:
- Розігрійте молоко, але не доводьте його до кипіння.
- Насипте в чашки по 2 столові ложки какао.
- Залийте все гарячим молоком та перемішайте.
- Викладіть на готовий напій маршмелоу та одразу подавайте до столу.
Смачного!
Імбирно-лимонний чай
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Чай з лимоном і імбирем / Фото Карамель кафе
Приготування:
- Доведіть воду до кипіння.
- У чашки викладіть зелений чай, лимон і імбир.
- Залийте все окропом та розімніть ложкою.
- Коли чай заварить і трохи охолоне – додайте мед. Цукор можна додавати до чаю одразу.
- Перемішайте напій ложкою та подавайте до столу.
Смачного!
Масала
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Чай Масала / Фото Клопотенка
Приготування:
- Подрібніть насіння кардамону у ступі або в кутері. Можна використати одразу мелену спецію.
- Імбир розімніть виделкою.
- Закип'ятіть воду, додайте до неї цукру та чай. Всипте решту спецій, імбир та кип'ятіть кілька секунд.
- Влийте до чаю молоко та доведіть його разом з чаєм до кипіння.
- Процідіть чай через дрібне сито.
- Подавайте до столу напій гарячим.
Смачного!
Гарячий яблучний сидр
- Час: 20 хвилин
- Порції: 6
Гарячий сидр / Фото Хочу юа
Приготування:
- У великій каструлі нагрійте яблучний сік.
- Додайте до нього цукор або мед, цедру апельсина та спеції.
- Варіть напій протягом 15 хвилин, при цьому не забувайте знімати з поверхні піну, що утворюється.
- Ретельно процідіть сидр через дрібне сито.
- За бажанням можна додати алкоголь, але це не обов'язково.
- Розлийте яблучний сидр порційно та подавайте до столу.
Смачного!
Гарячий шоколад
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4 – 6
Гарячий шоколад / Фото Галицький кореспондент
Приготування:
- У глибокому посуді перемішайте всі сухі інгредієнти (окрім рідкого молока).
- У каструлі нагрійте молоко, але не кип'ятіть його.
- Невеликими порціями додавайте суху суміш до молока та активно вимішуйте всі вінчиком.
- Розлийте гарячий шоколад та подавайте до столу гарячим.
Смачного!