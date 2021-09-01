Сбалансированный и полезный завтрак – это залог здоровой жизни, прекрасного самочувствия в течение дня. Особенно старательно нужно выбирать питание для детей школьного возраста.

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"Вы сначала заставьте их вообще позавтракать", – скажете вы. Мы подготовили для вас пять вариантов вкусных и полезных завтраков, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Среди вариантов завтраков для детей есть как сладкие рецепты, так и соленые – выбирать вам!

Омлет из яиц с добавлением овощей, зелени с цельнозерновым хлебом

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1


Омлет на завтрак / Фото Смак

  1. Для приготовления омлета взбейте яйца с молоком, добавьте специй по вашему вкусу.
  2. Нарежьте мелкими кубиками сладкий перец и соедините с яичной смесью.
  3. Разогрейте сковородку со сливочным маслом или приготовьте омлет на сухой сковородке. Вылейте яичную массу на сковородку и накройте крышкой.
  4. Нарежьте помидоры кружочками и положите сверху на омлет. Снова накройте крышкой и готовьте 5 минут на маленьком огне.
  5. Мелко нарежьте зелень и посыпьте ею омлет. Сложите омлет пополам с помощью лопатки и готовьте его еще 3 – 4 минуты.
  6. Готовое блюдо подавайте с куском цельнозернового хлеба. Приятного аппетита!

Дополнительно к блюду можно дать ребенку горстку свежих ягод или фруктов.

Бутерброд с яйцами, салатом и сыром

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1


Бутерброды с разными начинками / Фото повар

Приготовление:

  1. Отварите куриные яйца в подсоленной воде до готовности. Этот процесс займет у вас более 6 – 7 минут. Слейте воду и охладите яйца. Почистите яйца от скорлупы и нарежьте на кусочки.
  2. Выложите на кусок хлеба яйца, накройте свежими листьями салата.
  3. Нарежьте кружочками помидор и выложите с шариком сыра на бутерброд. Приятного аппетита!

Дополнительно к блюду можно дать ребенку горстку свежих ягод или фруктов.

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Творожная запеканка с ягодами и сметаной

  • Время: 25 минут
  • Порции: 1 – 2


Творожная запеканка / Фото Гастроном

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. В миске соедините все ингредиенты кроме сметаны и перемешайте в однородную массу.
  3. В силиконовую форму для выпекания, интереснее для ребенка будет даже если она будет фигурной, выложите творожную массу.
  4. Отправьте ее выпекаться в духовку на 15 – 20 минут. Следите за готовностью блюда, ведь у всех разные духовки.
  5. Готовый сырник охладите, выньте из формы и подавайте со сметаной. Приятного аппетита!

Банановые панкейки

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1 – 2


Панкейки / Фото Смачно

Приготовление:

  1. Соедините молоко с яйцом, сахаром, солью и влейте масло. Тщательно смешайте все ингредиенты венчиком или миксером.
  2. Разомните банан вилкой в пюре и добавьте в тесто, перемешайте.
  3. Просейте муку в тесто через сито, чтобы не было комочков.
  4. На разогретой сухой сковородке обжарьте панкейки с обеих сторон до готовности. Преимущественно на одну сторону уходит 1 минута.
  5. Подавайте панкейки с кленовым сиропом или ягодами. Приятного аппетита!

Цельнозерновые блины с творогом и ягодами

  • Время: 30-40 минут
  • Порции: 2 – 4


Блины с творогом / Фото Смачно

Приготовление:

  1. Взбейте с помощью миксера яйца с сахаром и солью.
  2. Теплое молоко влейте в яичную массу тонкой струйкой. Снова взбейте массу.
  3. Добавьте к яичной массе муку, вымешайте тесто и только тогда влейте воду и масло.
  4. Перемешайте тесто на блины и оставьте настояться на 5 – 10 минут.
  5. Разогрейте сковородку для блинов и обжарьте их с обеих сторон.
  6. В центр блина выложите сыр, ягоды или нарезанные фрукты и заверните конвертом или рулетом на выбор.
  7. Подавайте к столу теплыми. Приятного аппетита!

Вкусного и полезного завтрака вам и вашим детям!