Сбалансированный и полезный завтрак – это залог здоровой жизни, прекрасного самочувствия в течение дня. Особенно старательно нужно выбирать питание для детей школьного возраста.
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"Вы сначала заставьте их вообще позавтракать", – скажете вы. Мы подготовили для вас пять вариантов вкусных и полезных завтраков, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Среди вариантов завтраков для детей есть как сладкие рецепты, так и соленые – выбирать вам!
Омлет из яиц с добавлением овощей, зелени с цельнозерновым хлебом
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Омлет на завтрак / Фото Смак
- Для приготовления омлета взбейте яйца с молоком, добавьте специй по вашему вкусу.
- Нарежьте мелкими кубиками сладкий перец и соедините с яичной смесью.
- Разогрейте сковородку со сливочным маслом или приготовьте омлет на сухой сковородке. Вылейте яичную массу на сковородку и накройте крышкой.
- Нарежьте помидоры кружочками и положите сверху на омлет. Снова накройте крышкой и готовьте 5 минут на маленьком огне.
- Мелко нарежьте зелень и посыпьте ею омлет. Сложите омлет пополам с помощью лопатки и готовьте его еще 3 – 4 минуты.
- Готовое блюдо подавайте с куском цельнозернового хлеба. Приятного аппетита!
Дополнительно к блюду можно дать ребенку горстку свежих ягод или фруктов.
Бутерброд с яйцами, салатом и сыром
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Бутерброды с разными начинками / Фото повар
Приготовление:
- Отварите куриные яйца в подсоленной воде до готовности. Этот процесс займет у вас более 6 – 7 минут. Слейте воду и охладите яйца. Почистите яйца от скорлупы и нарежьте на кусочки.
- Выложите на кусок хлеба яйца, накройте свежими листьями салата.
- Нарежьте кружочками помидор и выложите с шариком сыра на бутерброд. Приятного аппетита!
Дополнительно к блюду можно дать ребенку горстку свежих ягод или фруктов.
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Творожная запеканка с ягодами и сметаной
- Время: 25 минут
- Порции: 1 – 2
Творожная запеканка / Фото Гастроном
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- В миске соедините все ингредиенты кроме сметаны и перемешайте в однородную массу.
- В силиконовую форму для выпекания, интереснее для ребенка будет даже если она будет фигурной, выложите творожную массу.
- Отправьте ее выпекаться в духовку на 15 – 20 минут. Следите за готовностью блюда, ведь у всех разные духовки.
- Готовый сырник охладите, выньте из формы и подавайте со сметаной. Приятного аппетита!
Банановые панкейки
- Время: 15 минут
- Порции: 1 – 2
Панкейки / Фото Смачно
Приготовление:
- Соедините молоко с яйцом, сахаром, солью и влейте масло. Тщательно смешайте все ингредиенты венчиком или миксером.
- Разомните банан вилкой в пюре и добавьте в тесто, перемешайте.
- Просейте муку в тесто через сито, чтобы не было комочков.
- На разогретой сухой сковородке обжарьте панкейки с обеих сторон до готовности. Преимущественно на одну сторону уходит 1 минута.
- Подавайте панкейки с кленовым сиропом или ягодами. Приятного аппетита!
Цельнозерновые блины с творогом и ягодами
- Время: 30-40 минут
- Порции: 2 – 4
Блины с творогом / Фото Смачно
Приготовление:
- Взбейте с помощью миксера яйца с сахаром и солью.
- Теплое молоко влейте в яичную массу тонкой струйкой. Снова взбейте массу.
- Добавьте к яичной массе муку, вымешайте тесто и только тогда влейте воду и масло.
- Перемешайте тесто на блины и оставьте настояться на 5 – 10 минут.
- Разогрейте сковородку для блинов и обжарьте их с обеих сторон.
- В центр блина выложите сыр, ягоды или нарезанные фрукты и заверните конвертом или рулетом на выбор.
- Подавайте к столу теплыми. Приятного аппетита!
Вкусного и полезного завтрака вам и вашим детям!