Збалансований та корисний сніданок – це запорука здорового життя, чудового самопочуття впродовж дня. Особливо старанно потрібно обирати харчування для дітей шкільного віку.

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"Ви спершу заставте їх взагалі поснідати", – скажете ви. Ми підготували для вас п'ять варіантів смачних та корисних сніданків, котрі ви з легкістю можете приготувати вдома. Серед варіантів сніданків для дітей є як солодкі рецепти, так і солоні – обирати вам!

Омлет з яєць із додаванням овочів, зелені з цільнозерновим хлібом

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1


Омлет на сніданок / Фото Смак

  1. Для приготування омлету збийте яйця з молоком, додайте спецій на ваш смак.
  2. Наріжте дрібними кубиками солодкий перець та з'єднайте з яєчною сумішшю.
  3. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом або приготуйте омлет на сухій сковорідці. Вилийте яєчну масу на сковорідку та накрийте кришкою.
  4. Наріжте помідори кружечками та покладіть зверху на омлет. Знову накрийте кришкою та готуйте 5 хвилин на маленькому вогні.
  5. Дрібно наріжте зелень та посипте нею омлет. Складіть омлет навпіл за допомогою лопатки та готуйте його ще 3 – 4 хвилини.
  6. Готову страву подавайте зі шматком цільнозернового хліба. Смачного!

Додатково до страви можна дати дитині жменьку свіжих ягід або фруктів.

Бутерброд з яйцями, салатом та сиром

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1


Бутерброди з різними начинками / Фото Кухар

Приготування:

  1. Відваріть курячі яйця у підсоленій воді до готовності. Цей процес займе у вас понад 6 – 7 хвилин. Злийте воду та охолодіть яйця. Почистіть яйця від шкарлупи та наріжте на шматочки.
  1. Викладіть на шматок хліба яйця, накрийте свіжим листям салату.
  1. Наріжте кружечками помідор та викладіть з кулькою сиру на бутерброд. Смачного!

Додатково до страви можна дати дитині жменьку свіжих ягід або фруктів.

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Сирна запіканка з ягодами та сметаною

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 1 – 2


Сирна запіканка / Фото Гастроном

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  1. У мисці з'єднайте всі інгредієнти окрім сметани та перемішайте в однорідну масу.
  1. У силіконову форму для випікання, цікавіше для дитини буде навіть, якщо вона буде фігурною, викладіть сирну масу.
  1. Відправте її випікатися в духовку на 15 – 20 хвилин. Стежте за готовністю страви, адже у всіх різні духовки.
  1. Готовий сирник охолодіть, вийміть з форми та подавайте зі сметаною. Смачного!

Бананові панкейки

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 – 2


Панкейки / Фото Смачно

Приготування:

  1. З'єднайте молоко з яйцем, цукром, сіллю та влийте олію. Ретельно змішайте всі інгредієнти вінчиком або міксером.
  1. Розімніть банан виделкою в пюре та додайте в тісто – перемішайте.
  1. Просійте борошно до тіста через сито, щоб не було грудочок.
  1. На розігрітій сухій сковорідці обсмажте панкейки з обох сторін до готовності. Переважно на одну сторону йде 1 хвилина.
  1. Подавайте панкейки з кленовим сиропом або ягодами. Смачного!

Цільнозернові млинці з сиром та ягодами

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Порції: 2 – 4


Млинці з сиром / Фото Смачно

Приготування:

  1. Збийте за допомогою міксера яйця з цукром та сіллю.
  1. Тепле молоко влийте в яєчну масу тонкою цівкою. Знову збийте масу.
  1. Додайте до яєчної маси борошно, вимішайте тісто та тільки тоді влийте воду та олію.
  1. Перемішайте тісто на млинці та залишіть настоятися на 5 – 10 хвилин.
  1. Розігрійте сковорідку для млинців та обсмажте їх з обох сторін.
  1. В центр млинця викладіть сир, ягоди чи нарізані фрукти і загорніть конвертом або рулетом на вибір.
  1. Подавайте до столу теплими. Смачного!

Смачного і корисного сніданку вам і вашим діткам!